As principais notícias do dia 31/10/18

As estátuas mais altas do mundo

Nova maravilha do mundo

Visitantes do Cristo Redentor curtem vistas espetaculares do Rio de Janeiro e do Pão de Açúcar, as quais acabaram por transformar o monumento numa das atrações turísticas mais famosas do Brasil. Inaugurada em 1931, a estátua de 30 metros de altura foi incluída em 2007 na lista das "Sete Novas Maravilhas do Mundo", ao lado de de Macchu Pichu e da Grande Muralha da China.