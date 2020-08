As principais notícias do dia 31/07/2020

ECONOMIA

Economia da zona do euro tem retração histórica

Contração de 12,1% no PIB do segundo trimestre é a maior desde o início da série histórica, em 1995. Espanha, França, Portugal e Itália também anunciam quedas recordes em suas economias devido à crise do coronavírus. Leia mais

Gigantes da tecnologia desafiam crise e superam expectativas

Amazon, Facebook e Apple anunciam números robustos no segundo trimestre, superando positivamente as estimativas do mercado em meio à pandemia de covid-19. Amazon chegou a dobrar seu lucro líquido no período. Leia mais

CORONAVÍRUS

Vietnã registra primeiras mortes por covid-19

Elogiado por resposta exemplar no combate à pandemia, país asiático enfrenta novo surto da doença depois de quase 100 dias sem contabilizar casos. Relaxamento de restrições teriam impulsionado onda de contágios. Leia mais

Sexto ministro do governo Bolsonaro testa positivo para covid-19

Titular da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, é diagnosticado com o novo coronavírus. Não há informações sobre seu estado de saúde. Leia mais

A confusão sobre quem pode ou não entrar na UE

Estados-membros chegaram a uma lista comum de países cujos cidadãos podem entrar normalmente na União Europeia, mas, na prática, cada nação decide por si. Isso vale também para viajantes oriundos do próprio bloco. Leia mais

MUNDO

Huawei e a nova "Guerra Fria" na América Latina

A disputa sobre a tecnologia 5G no Brasil mostra que a América Latina se tornou um palco para a disputa entre China e EUA. Embaixador americano ameaça com consequências se Brasília liberar equipamentos da Huawei.Leia mais

Opinião: Trump prepara o cenário para o caos

Crise da economia americana vem minando as chances de reeleição de Trump. Diante desse quadro, sua ideia é adiar o pleito. É a fúria destrutiva de um homem disposto a tudo para não perder, opina Ines Pohl. Leia mais

CULTURA

Frido Mann completa 80 anos seguindo os passos do avô

Neto favorito de Thomas Mann é também um escritor de sucesso que se dedica a promover a democracia. Sua obra aborda as relações dos Mann com os EUA e as raízes da família no Brasil. Leia mais

