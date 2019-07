As principais notícias do dia 31/07/2019

BRASIL

O controverso programa do MEC para salvar as universidades federais

Com Fundo Soberano do Conhecimento previsto no programa Future-se, ministério espera arrecadar R$ 100 bilhões com verbas privadas. Reitores criticam falta de diálogo, e especialista vê ameaça à produção científica. Leia mais

Novo bloqueio atinge R$ 348 milhões da Educação

Nos últimos meses, MEC já sofreu cortes que ultrapassam 6 bilhões de reais – correspondente a quase 25% do orçamento anual. Outros oito ministérios também sofrem novos bloqueios. Leia mais

Imprensa francesa repercute "bolo" dado por Bolsonaro em ministro

Publicações destacam que Bolsonaro cancelou encontro com ministro das Relações Exteriores da França para cortar o cabelo, classificando atitude do presidente brasileiro de "gesto teatral" e tentativa de "humilhação". Leia mais

Coluna Cartas do Rio: Está na hora de o Brasil cair na realidade

Ocupado com ofensas, mentiras e absurdos, o presidente ignora a mudança climática. Uma das desvantagens do sistema presidencialista é uma só pessoa poder definir a agenda de todo um país. E se ela é um psicopata? Leia mais

Coluna Realpolitik: Jair Messias Bolsonaro liga sua metralhadora verbal

Depois de efetuar uma pausa pouco antes da votação da reforma da Previdência, presidente volta a alimentar controvérsias. De onde vem essa autoconfiança transbordante?, questiona o colunista Thomas Milz. Leia mais

Coreia do Norte faz segundo teste de mísseis em uma semana

Lançamentos ocorrem dias depois de Pyongyang testar dois projéteis, que, segundo o regime, foram um "aviso" aos sul-coreanos por causa da realização de exercícios militares conjuntos com os EUA. Leia mais

Ex-chefe da Audi é denunciado por fraude

Ministério Público alemão acusa Rupert Stadler de participação no escândalo de manipulação de emissões de motores a diesel. Marca que pertence ao Grupo Volkswagen já foi multada em 800 milhões de euros. Leia mais

Opinião: Aeroporto BER, eterna vergonha de Berlim

Com inauguração oito anos atrasada e orçamento bilionário estourado, começaram as obras para um novo terminal. E o mundo todo ri da capital alemã: o novo aeroporto é um monumento à incompetência, opina Henrik Böhme. Leia mais

Primo Levi, os 100 anos de uma testemunha do Holocausto

Para o judeu italiano a literatura foi a forma de conviver com o destino de sobrevivente de Auschwitz. A visão precisa de cientista torna preciosos e únicos seus relatos sobre o horror indescritível. Leia mais

Helenismos e latinismos no alemão "Astrologie" é "interpretação das estrelas" Muitas vezes, a língua alemã contém um termo correspondente de origem germânica para uma palavra com raiz grega ou latina, os chamados helenismos. Como, por exemplo, para "Astrologie" ou astrologia, que na língua germânica também pode ser chamada de "Sterndeutung", de "Stern" = estrela e "Deutung" = interpretação. Ou seja, para os alemães, "Astrologie" é a "interpretação das estrelas".

Helenismos e latinismos no alemão "Melancholie" é "dor do mundo" Muitos desses helenismos chegaram ao alemão através do latim, e a partir daí foram transformados, muitas vezes por cientistas ou artistas, numa linguagem germanizada e pictórica, o que facilitou a compreensão por uma parcela maior da população. Um exemplo é o termo "Weltschmerz" ou "dor do mundo", cunhado pelo poeta Jean Paul (1763-1825) para descrever o estado da melancolia.

Helenismos e latinismos no alemão "Labyrinth" é o "jardim da perdição" Em alemão, para o termo "Labyrinth" ou labirinto também pode ser usada a palavra "Irrgarten", do verbo "irren" = estar errado, perder-se; e "Garten" = jardim. Nesse caso, um labirinto seria então algo como um "jardim da perdição".

Helenismos e latinismos no alemão "Spital" é "casa de doentes" No alemão falado na Suíça e na Áustria, a palavra usada para hospital é "Spital", mas na Alemanha, o termo usado é "Krankenhaus", de "Kranken" = doentes e "Haus" = casa, ou seja, uma "casa de doentes". É bom lembrar que na língua germânica, a palavra "Hospital" também existe, mas ela é hoje usada em partes da Alemanha para definir um asilo de idosos ou doentes.

Helenismos e latinismos no alemão "Telefon" é "falador de longe" Muitas vezes, na formação por justaposição, a palavra germânica recupera o significado inicial do termo grego, como em "Telefon" ou telefone. Em grego, "tele" é longe, e "fon" = voz, tom. Embora seja um termo antigo, ainda hoje se escutam senhores ou senhoras de idade usando em vez de "Telefon" a palavra "Fernsprecher", de "fern" = longe, e "Sprecher" = falador, aparelho que fala.

Helenismos e latinismos no alemão "Onomatopöie" é "pintura do som" Talvez boa parte dos alemães não saiba o que a figura de linguagem "Onomatopöie" ou onomatopeia significa, mas certamente a maior parte deles sabe o que é uma "Lautmalerei", de "Laute" = som, tom e "Malerei" = pintura. Assim, para um nativo da língua germânica, uma palavra como miau não é nada mais que uma "pintura do som".

Helenismos e latinismos no alemão "Kalligrafie" é "escrita bela" A partir, sobretudo, do Renascimento muitos textos gregos e latinos foram traduzidos para o alemão, e a invenção da imprensa por Gutenberg possibilitou que tais escritos fossem lidos por uma parcela maior da população. Nada mais óbvio que facilitar a sua compreensão. Assim uma palavra como "Kalligrafie" (caligrafia) se tornou "Schönschrift", de "schön" = belo e "Schrift" = escrita.

Helenismos e latinismos no alemão "Patriarchat" é "domínio dos pais" Assim como no inglês, muitas vezes o uso de helenismos ou latinismos em alemão denota maior escolaridade, ou algumas vezes talvez maior presunção. De qualquer forma, para os que não preferirem usar o termo "Patriarchat" ou patriarcado, há também a palavra justaposta "Väterherrschaft", de "Väter" = pais e "Herrschaft" = domínio. Para um alemão, patriarcado nada mais é que o "domínio dos pais".

Helenismos e latinismos no alemão "Xenophobie" é "hostilidade ao estrangeiro" Uma palavra que volta regularmente aos noticiários é "Xenophobie" ou xenofobia, o seu uso, no entanto, é mais frequente na forma germanizada: "Fremdfeindlichkeit". De "Fremd" = estranho, estrangeiro; e "Feindlichkeit" = hostilidade, animosidade. Embora helenismos existam até mesmo antes que seu correspondente germânico, tais palavras são muitas vezes chamadas de "estrangeiras" pelos alemães.

Helenismos e latinismos no alemão "Epitaph" é "inscrição na tumba" Talvez nem toda criança saiba o que é um "Epitaph" ou epitáfio, mas todos podem compreender quando se fala em "Grabinschrift", de "Grab" = tumba e "Inschrift" =inscrição, ou seja, uma "inscrição na tumba". Aparentemente, o uso de uma linguagem pictórica remonta a algo bastante atávico, como faziam nossos antepassados indígenas, mas isso talvez explique "por que só é possível filosofar em alemão." Autoria: Carlos Albuquerque



