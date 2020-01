As principais notícias do dia 31/01/2020

História e luxo em dez ruas famosas da Alemanha

Richard Wagner e grifes exclusivas

Só mesmo os mais ricos podem dar-se ao luxo de fazer compras na Maximilianstrasse de Munique, considerada a rua mais cara do país. Construída pelo rei Maximiliano em meados do século 19, ela foi cercada de edifícios evocando épocas passadas, do neogótico ao renascimento. À esquerda, na foto, vê-se a Ópera Estatal Bávara, onde foram estreadas nada menos do que cinco obras de Richard Wagner.