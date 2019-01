As principais notícias do dia 31/01/2019

BRASIL

Após tragédia em Brumadinho, rio apresenta risco à saúde

Governo de Minas Gerais recomenda que se mantenha distância de ao menos 100 metros das margens do rio Paraopeba após rompimento de barragem. Vale deve fornecer água potável para comunidades afetadas. Leia mais

Rainha Elizabeth lamenta tragédia em Brumadinho

Em mensagem ao presidente Bolsonaro, monarca diz que "seus pensamentos e orações” estão com aqueles que perderam entes queridos no rompimento da barragem em Minas Gerais. Leia mais

As livrarias estão desaparecendo do Brasil

O mercado editorial brasileiro encolheu mais de 20% em uma década, com perdas que somam R$ 1,4 bilhão. Até gigantes do setor estão sucumbindo. Mas o que de fato está afetando o negócio do livro no país? Leia mais

Desemprego cai em 2018 com avanço da informalidade

Taxa média do ano é de 12,3%, com recuo de 0,4 ponto percentual. Tendência é de aumento do trabalho por conta própria e sem registro e recuo no número de empregados com carteira assinada. Leia mais

ALEMANHA

Alemãs são condenadas por pegar comida de lixo de supermercado

Julgamento de estudantes atraiu dezenas de manifestantes na Baviera. Conhecida na Alemanha como "Containern", prática de vasculhar lixo em busca de alimentos é vista como protesto contra o desperdício. Leia mais

MUNDO

A última joia de Maduro

Durante anos, a Venezuela se financiou com base em sua indústria petrolífera. As sanções dos EUA podem acabar com uma fonte de divisas fundamental para o governo de Caracas. Leia mais

Parlamento Europeu reconhece Guaidó como presidente interino

Eurodeputados apoiam oposicionista venezuelano e pedem que países-membros da UE façam o mesmo. Órgão defende eleições livres e transparentes e condena repressão a protestos e prisão de jornalistas no país. Leia mais

Onda de frio extremo deixa mortos nos EUA

No Meio-Oeste, termômetros marcam temperaturas mais baixas que na Antártida, escolas e empresas ficam fechadas, e voos são cancelados. Chicago pode ter frio recorde, e sensação térmica chega a -48°C em Minnesota. Leia mais

Venezuela no fogo cruzado das potências mundiais

A Venezuela pode ser o estopim de uma nova Guerra Fria na América Latina: percebendo que perdem para China a influência na região, EUA não aceitarão abrir mão de seu "quintal", avalia colunista Alexander Busch. Leia mais

Sobrevivente do Holocausto alerta contra nacionalismo crescente

Em discurso no Bundestag, historiador Saul Friedländer afirma que xenofobia e antissemitismo preocupam mundo afora. Ele pede que Alemanha continue lutando por tolerância, inclusão e pela "verdadeira democracia". Leia mais

_________________

Assistir ao vídeo 04:15 Ao vivo agora 04:15 min Compartilhar Artista performático se coloca em situações inusitadas Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3CUdy Sem medo ou constrangimento, artista performático se coloca em situações inusitadas

_________________