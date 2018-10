As principais notícias do dia 30/10/18

Paisagens inusitadas na Alemanha

Idade do Bronze no lago de Constança

Estas palafitas estão no lago de Constança, no estado alemão de Baden-Württemberg, e pertencem ao Museu das Palafitas em Unteruhldingen. As construções são achados arqueológicos e réplicas das Idades da Pedra e do Bronze. O museu à beira do lago é um dos maiores ao ar livre da Europa. As casas são ligadas por passarelas.