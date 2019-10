As principais notícias do dia 30/09/2019

ALEMANHA

Ricardo Salles é alvo de protesto em Berlim

Na Alemanha, ministro do Meio Ambiente tenta reverter derretimento da imagem do Brasil no exterior. "Sem acordo com criminosos do clima", pedem ativistas do Greenpeace em ato contra reunião de Salles com indústria alemã. Leia mais

Genscher em Praga: thriller político das duas Alemanhas em três atos

Ministro do Exterior da Alemanha Ocidental Hans-Dietrich Genscher foi fundamental na libertação de milhares que se refugiaram em embaixadas de seu país no Leste Europeu, antes da queda do muro de Berlim. Leia mais

Volkswagen enfrenta julgamento coletivo por fraude na Alemanha

Mais de 446 mil clientes afetados no escândalo de fraude de emissões de poluentes processam montadora para receber valores totais pagos por automóveis. É a primeira ação coletiva movida no país. Leia mais

BRASIL

A vida num acampamento do MST

Fundado há 35 anos para lutar pela reforma agrária, o MST se tornou o maior movimento social da América Latina. Hoje, um de seus capítulos mais complexos é um acampamento que abriga 2,5 mil pessoas no interior paulista. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: O Rio continua lindo

Em meio a um mar de notícias ruins, ainda existe luz no Brasil. E ela está nas pessoas, nos momentos em que a alma brasileira se sobressai, e o calor humano é capaz de vencer a tristeza, apesar dos abismos em volta. Leia mais

MUNDO

Guerra com o Irã devastaria economia global, diz príncipe saudita

Mohammed bin Salman defende solução pacífica para crise com Teerã e pede "ação forte e firme" de países. Ele ainda nega ter ordenado assassinato de Jamal Khashoggi, mas, como líder saudita, se diz responsável pelo crime. Leia mais

Opinião: Rússia ainda vive à sombra da guerra da Tchetchênia

Iniciada 20 anos atrás, a segunda guerra da Tchetchênia era para ser breve e vitoriosa para as forças russas. Mas resultou num Estado corrupto e um legado que continua a perseguir a Rússia, opina Konstantin Eggert. Leia mais

_________________

O cotidiano de integrantes do MST no interior paulista Habitações O acampamento do MST Marielle Vive, em Valinhos, é o maior do estado de São Paulo, com cerca de 2,5 mil pessoas. Há diferentes perfis entre os acampados, que vão desde pessoas em situação de rua a trabalhadores com carteira assinada. Segundo o MST, fundado há 35 anos, cada família constrói o seu próprio barraco, que pode ter no máximo 16 metros quadrados.

O cotidiano de integrantes do MST no interior paulista Marielle Vive A Eldorado Empreendimentos Imobiliários alega ser proprietária da área ocupada pelo MST desde 14 de abril de 2018. O local onde o cotidiano do acampamento é debatido semanalmente, numa construção em ruínas que já existia ali, vira sala de cinema aos domingos – os filmes são projetados sobre a colcha branca improvisada usada como tela.

O cotidiano de integrantes do MST no interior paulista Secretaria Segundo o MST, famílias novas chegam ao acampamento diariamente. Também há aquelas que deixam o local. Ninguém paga para manter um barraco na ocupação, segundo o movimento. A única cobrança seria uma taxa de R$ 10 por mês, que vai para um caixa que custeia, por exemplo, transporte até o centro da cidade e gás para a cozinha coletiva.

O cotidiano de integrantes do MST no interior paulista Cozinha coletiva Doações abastecem a cozinha coletiva do acampamento. Três refeições são servidas diariamente, de graça. Cerca de 100 pessoas se alimentam na cozinha todos os dias. O preparo das refeições faz parte das responsabilidades compartilhadas entre os moradores, que se dividem em escalas. No dia da visita da DW Brasil, o cardápio do jantar incluía arroz, feijão, repolho, omelete e polenta.

O cotidiano de integrantes do MST no interior paulista Roupas doadas Moradores do acampamento se dividem na gestão do almoxarifado, também seguindo uma escala de trabalho. As roupas e demais objetos que chegam de doações são organizados e vendidos por R$ 1, valor simbólico para evitar que as pessoas levem o que não precisam. A construção de alvenaria em ruínas onde o almoxarifado funciona já existia quando o MST ocupou a área.

O cotidiano de integrantes do MST no interior paulista Fonte de água A única fonte de água no acampamento fica a um quilômetro da porteira de entrada. Um projeto do MST tenta reflorestar a mina, e as mudas para o plantio são cultivadas ali mesmo. A prefeitura de Valinhos também abastece com caminhão-pipa caixas d'água dentro do acampamento. Os moradores usam baldes para levar água das caixas até seus barracos.

O cotidiano de integrantes do MST no interior paulista Cultivo de alimentos Apesar de o espaço no acampamento Marielle Vive ser restrito, alguns moradores cultivam hortaliças e ervas medicinais em pequenos canteiros. Por enquanto, as famílias produzem para consumo próprio. O projeto do MST é transformar a área ocupada num polo de produção orgânica e abastecer cidades da região de Campinas.

O cotidiano de integrantes do MST no interior paulista Proteção contra agrotóxicos No sítio de Iracema da Silva, dentro do assentamento do MST em São José dos Campos, a produção é orgânica. Mas nem todos os vizinhos têm cultivos livre de agrotóxicos. Para evitar a contaminação dos canteiros que estão sendo preparados, Silva plantou uma fileira de árvores para "barrar" os produtos químicos que são usados em outros lotes do assentamento.

O cotidiano de integrantes do MST no interior paulista Agroecologia No assentamento do MST em São José dos Campos, que também começou com uma ocupação em 1999, Valdir produz 70 espécies de alimentos. A meta é chegar a 150. Ele não usa agrotóxicos, mas plantas para controlar o crescimento de outras. Cada detalhe conta, como o sombreamento de árvores e a quantidade de luz que chega a cada espécie para que a produção dê frutos. Autoria: Nádia Pontes



Assistir ao vídeo 01:25 Compartilhar "A reação é buscar dispersar o movimento anticorrupção" Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3QUmH Dallagnol: "A reação é buscar dispersar o movimento anticorrupção"

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | App | Instagram | Newsletter