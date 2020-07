As principais notícias do dia 30/07/2020

ECONOMIA

Economia alemã tem retração histórica

Pandemia leva maior economia da Europa a recuo de 10,1% no segundo trimestre do ano, queda mais forte desde que começaram os registros. Governo espera mais grave recessão desde a Segunda Guerra. Leia mais

Opinião: A real situação da economia alemã

O coronavírus causou uma crise sem precedentes na Alemanha do pós-guerra. Apesar de alguns analistas tentarem demonstrar otimismo, o pior parece ainda estar por vir, opina Henrik Böhme. Leia mais

Economia dos EUA despenca no segundo trimestreEntre abril e junho, PIB americano cai 9,5% – ou 32,9% na projeção anual – por causa da pandemia do novo coronavírus, que fechou empresas e tirou o emprego de dezenas de milhões de pessoas. Leia mais

MUNDO

Festas secretas desafiam lei e pandemia em Berlim

Apesar de clubes da capital alemã estarem fechados há cinco meses devido à covid-19, aglomerações secretas são organizadas via grupos de Telegram. Uma delas reuniu mais de 3 mil no último fim de semana. Leia mais

Navios chineses perto das Galápagos preocupam Equador

Frota de 260 pesqueiros está em águas internacionais que ficam entre as áreas exclusivas do Equador e do arquipélago. Pesca predatória pode colocar em risco delicado ecossistema das ilhas Galápagos. Leia mais

Hong Kong veta das eleições 12 candidatos pró-democracia

Pleito será o primeiro na região semiautônoma chinesa desde a aprovação da controversa lei de segurança. Para governo local, quem defende a independência de Hong Kong não pode proteger a Lei Básica de forma honesta. Leia mais

BRASIL

Nos hospitais, 70% dos profissionais se sentem despreparados para pandemia

Pesquisa mostra que maioria dos profissionais de saúde tem medo e não se sente pronta para lidar com a crise do coronavírus. Oito em cada dez enfrentam algum problema mental devido à pressão. Leia mais

Michelle Bolsonaro está com covid-19, anuncia Planalto

Presidência afirma que primeira-dama apresenta "bom estado de saúde". Ela havia participado de evento ao lado de ministras. Diagnóstico é anunciado cinco dias depois de presidente afirmar estar livre da doença. Leia mais

Marcos Pontes afirma que está com covid-19

Titular da pasta de Ciência e Tecnologia é o quinto ministro do governo Bolsonaro diagnosticado com a doença. Ao anunciar resultado de teste, Pontes aproveitou para promover uso de vermífugo. Leia mais

