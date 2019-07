As principais notícias do dia 30/07/2019

Os mais belos parques nacionais da Alemanha

Parque Nacional das Lagoas da Pomerânia Ocidental

As lagoas do Mar Báltico são ilhas planas ou penínsulas separadas por baías. As águas e planícies salinas do Parque Nacional das Lagoas da Pomerânia Ocidental são o local de descanso para muitas aves migratórias. No outono, milhares de grous a caminho do sul descansam nessa região.