As principais notícias do dia 30/01/2019

Lula é autorizado a viajar a São Bernardo, mas decide não ir

Dias Toffoli libera ex-presidente para ir ao velório do irmão, mas decisão vem minutos antes do enterro. Após perder a cerimônia, petista desiste de ir a São Paulo e deve se encontrar com familiares em Curitiba. Leia mais

Brumadinho põe em xeque discurso ambiental de Bolsonaro

Catástrofe envolvendo a Vale abala a confiança do mercado estrangeiro no Brasil. Novo governo está agora sob pressão para permitir regulamentações mais rigorosas – mesmo contra a sua vontade. Leia mais

Mina de Brumadinho tem histórico de danos ambientais

Córrego do Feijão recebeu pelo menos cinco multas desde 1988 por degradação ambiental, incluindo despejo de efluentes em recursos hídricos e prejuízos à qualidade do ar, e pode ter prejudicado a saúde da população. Leia mais

ONU pede investigação "imediata e imparcial" de tragédia em Brumadinho

Especialistas em direitos humanos e meio ambiente das Nações Unidas manifestam preocupação com redução da proteção ambiental no Brasil nos últimos anos e pedem que governo garanta segurança de barragens. Leia mais

O Brasil na imprensa alemã (30/01)

Jornais repercutem tragédia em Brumadinho, questionando de quem é a culpa e a política ambiental de Bolsonaro. Envolvimento da TÜV Süd no desastre abala imagem da Alemanha como país onde tudo funciona, diz jornal. Leia mais

Opinião: Quem vai ceder primeiro no Brexit?

UE e Reino Unido travam uma guerra de nervos. Prorrogação das negociações parece ser a melhor opção no momento, afirma o correspondente em Bruxelas Bernd Riegert. Leia mais

E quando não houver mais testemunhas do Holocausto?

É uma corrida contra o tempo. Logo os últimos sobreviventes não poderão mais contar suas histórias. Organizações e museus lutam para manter viva a memória dos crimes cometidos pelos nazistas na Segunda Guerra. Leia mais

Internacional Socialista apoia Guaidó e expulsa partido da Nicarágua

Organização internacional reconhece esforços de líder oposicionista para "conduzir uma transição para a democracia" na Venezuela e expulsa a nicaraguense Frente Sandinista de Liberação Nacional. Leia mais

Guaidó apela a Alemanha e UE que sancionem Maduro

Líder da oposição venezuelana diz a jornal alemão que europeus deveriam seguir o exemplo dos EUA. Maduro declara a agência russa que aceita negociar e sugere eleições parlamentares. Leia mais

Facebook pagou adolescentes por acesso a dados pessoais, diz site

Empresa desembolsou até US$ 20 mensais a usuários, entre eles menores de idade, para que instalassem aplicativo que dá acesso a mensagens privadas, e-mails, fotos e vídeos enviados para amigos e histórico de navegação. Leia mais

Ex-membro da SS é investigado por incitamento ao ódio

Em entrevista a emissora de TV alemã, homem de 96 anos minimizou Holocausto e afirmou que não se arrepende de envolvimento em massacre de 86 pessoas perpetrado pela organização paramilitar nazista na França. Leia mais

Os menores Estados da Europa Hors concours: Luxemburgo À risca, o grão-ducado que beira o importante rio Mosela não deveria fazer parte da lista dos microestados europeus, porque comparado com os realmente "pequeninos", Luxemburgo é um gigante. Localizado entre Bélgica, Alemanha e França, o país possui 600 mil habitantes e uma área de quase 2.600 quilômetros quadrados – três vezes o tamanho de Berlim.

Os menores Estados da Europa 6º lugar: Andorra Em área total, Andorra é o sexto menor Estado europeu soberano. O principado está localizado a mais de mil metros de altitude na cordilheira dos Pirineus, incrustado entre França e Espanha. Em comparação: Luxemburgo é mais de cinco vezes maior em área e quase oito vezes maior em população. Andorra conta com apenas 80 mil habitantes e um território de quase 470 quilômetros quadrados.

Os menores Estados da Europa 5º lugar: Malta Malta é um país insular no Mar Mediterrâneo, perto da Sicília. Embora a república, com seus 320 quilômetros quadrados, seja menor que Andorra (e levemente maior que a cidade brasileira de Fortaleza), sua população bate todos os outros Estados anões europeus. Com 460 mil habitantes, chega perto de Luxemburgo. Os malteses vivem em três ilhas: a ilha principal de Malta, Gozo e Comino.

Os menores Estados da Europa 4º lugar: Liechtenstein Seus 160 quilômetros quadrados de área – metade do território de Malta – fazem de Liechtenstein o quarto menor microestado europeu. O principado tem apenas 40 mil habitantes, e, localizado entre a Áustria e a Suíça, não é de surpreender que a língua oficial seja o alemão. A foto mostra o Castelo de Vaduz, residência oficial do príncipe de Liechtesntein.

Os menores Estados da Europa 3º lugar: San Marino San Marino é a república mais antiga existente no mundo e está localizada na cordilheira dos Apeninos, no meio da Itália. Com apenas 60 quilômetros quadrados, tem o tamanho de Manhattan. Seus cerca de 34 mil habitantes falam italiano, e mais de 90% deles são católicos – nesse quesito, ainda perde para o primeiro lugar desta lista, também cercado por território italiano.

Os menores Estados da Europa 1º lugar: Vaticano O Vaticano não é apenas o menor Estado da Europa, mas também do mundo – por área e população. Quase mil pessoas vivem em apenas 0,44 quilômetro quadrado – tamanho semelhante à Oktoberfest de Munique. O Vaticano é o único Estado do mundo que tem o latim como língua oficial. É também o único que se encontra dentro de uma cidade: Roma. Naturalmente, o chefe de Estado do Vaticano é o papa. Autoria: Marco Müller



