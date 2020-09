As principais notícias do dia 29/09/2020

Nove lugares inusitados em Berlim

Teleférico como nos Alpes

Berlim não tem montanhas como os Alpes – mas tem um teleférico! Ele foi construído em 2017 para a Exposição Internacional de Jardins (IGA) e atravessa o parque temático no distrito de Marzahn. As 64 cabines, seis delas com piso de vidro, oferecem belas vistas da cidade e de jardins do mundo inteiro, oferecendo uma mostra das particularidades da cultura paisagística de diversos países.