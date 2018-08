As principais notícias do dia 29/08/18

As dez bibliotecas mais belas do mundo

Negro como o ébano

O jornal britânico "The Daily Telegraph" incluiu em 2013 a Biblioteca Joanina, na Universidade de Coimbra, entre as bibliotecas mais espetaculares do mundo. Seu nome é uma homenagem ao rei Dom João 5°, que encomendou a construção do edifício. Todas as prateleiras são feitas de ébano e outras madeiras preciosas. Hoje, a antiga Casa da Livraria faz parte da faculdade de Direito.