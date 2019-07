As principais notícias do dia 29/07/2019

A tradição dos biergartens

Direto do porão

No Mosteiro de Weltenburg ainda pode ser encontrado um biergarten em cima de um porão. A cerveja é bombeada por meio de um duto do porão para a torneira, e é servida no biergarten localizado no pátio do mosteiro. Desde 1050 a cerveja tem sido produzida neste local único, no cânion do Danúbio, no coração de uma reserva natural.