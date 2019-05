As principais notícias do dia 29/05/2019

Tesouros culturais e históricos destruídos

Museu Nacional, Rio de Janeiro (2018)

Um incêndio destruiu cerca de 90% do acervo e boa parte do prédio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 2 de setembro de 2018. Com 20 milhões de peças e documentos, era o quinto maior museu do mundo em acervo. Lá estavam, por exemplo, o fóssil de mais de 11 mil anos de Luzia, a mulher mais antiga das Américas, e o sarcófago da sacerdotisa Sha-amun-en-su, mumificada há 2.700 anos.