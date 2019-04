As principais notícias do dia 29/04/2019

MUNDO

Extrema direita avança na Europa

Após as eleições do fim de semana da Espanha, apenas quatro países da UE não têm bancadas de ultradireita em seus parlamentos nacionais. Próxima meta dos eurocéticos é o Parlamento Europeu, a ser eleito no fim de maio. Leia mais

Opinião: Fim da inocência na Espanha

Embora socialistas tenham vencido eleições espanholas, entrada de populistas de direita do partido Vox no Parlamento em Madri representa verdadeira guinada eleitoral, opina jornalista Bernd Riegert. Leia mais

Gastos militares globais atingem maior nível em 30 anos

Despesas chegam a nível mais alto desde fim da Guerra Fria, alimentadas pelos investimentos dos EUA e China, mostra relatório do Sipri. Americanos são responsáveis por 36% das despesas com armamentos no mundo. Leia mais

ALEMANHA

Ativistas protestam contra desmatamento da Amazônia em Berlim

Movimento Extinction Rebellion se une a cientistas e exige de UE que importações brasileiras sejam vinculadas a proteção ambiental e dos direitos humanos. Manifestantes contestam acusações de ministro do Meio Ambiente. Leia mais

Coluna Checkpoint Berlim: A rua de batalhas contra a especulação imobiliária

Após Primeiro de Maio ser politicamente esvaziado por festa, tradicional marcha ganha nova rota. Protesto passará por região marcada pela gentrificação, incluindo a rua Rigaer Strasse, palco de conflitos recentes. Leia mais

BRASIL

Governo Bolsonaro preocupa entidades de combate à aids

Novas medidas relacionadas à saúde, incluindo mudanças na Política Nacional de Drogas, acendem alerta vermelho para organizações, que temem retrocessos em direitos conquistados e na prevenção à doença. Leia mais

Um prêmio para a proteção de animais em estradas brasileiras

Há dez anos Fernanda Abra percorre vias do Brasil e propõe soluções para reduzir atropelamentos de animais como onça, lobo-guará e jaguatirica. A bióloga está entre os vencedores do prestigiado prêmio Future for Nature. Leia mais

______________

Maravilhas da natureza na Alemanha Picos de Arenito do Elba Há 150 anos, as formações rochosas do Parque Nacional da Suíça Saxônica são um destino apreciado por montanhistas. Alguns dos picos possuem trilhas e escadas que facilitam o acesso. De cima, é possível ter uma vista panorâmica da paisagem, com seus penhascos, desfiladeiros e florestas.

Maravilhas da natureza na Alemanha A nascente Blautopf O azul intenso da nascente do rio Blau pode ser visto especialmente em dias ensolarados. Ela fica perto de Blaubeuren, em Baden-Württemberg, e é a segunda maior fonte cárstica da Alemanha, com 21 metros de profundidade. Sob a superfície da água, há um extenso sistema de cavernas. A fonte azul é cercada de lendas, como "A bela Lau", de Eduard Mörike, sobre uma sereia.

Maravilhas da natureza na Alemanha Gêiser de Andernach O maior gêiser de água fria do mundo, com jatos de água de até 60 metros de altura, consta até no Livro Guinnes dos Recordes. Ele fica perto de Andernach, na região de Eifel, e entra em erupção por oito minutos em intervalos de 100 minutos.

Maravilhas da natureza na Alemanha Formação rochosa Externsteine A formação rochosa na Floresta de Teutoburgo, com rochedos de até 30 metros de altura, tem caminhos, degraus e figuras esculpidas, provavelmente nos séculos 11 e 12, cuja autoria ainda não foi esclarecida.

Maravilhas da natureza na Alemanha O lago Maria Laach O lago fica na cratera de 3,3 quilômetros quadrados de um vulcão na região de Eifel. Segundo os sismólogos, ele está adormecido. Sua última erupção foi há 10 mil anos. À primeira vista, ele parece um lago como qualquer outro, não fossem as bolhas de CO2 na sua parte oriental, uma evidência da atividade vulcânica.

Maravilhas da natureza na Alemanha O vale Höllental O "vale do inferno", que é a tradução literal de Höllental, tem desfiladeiros de até 150 metros de profundidade em Grainau, na Baviera. Os aventureiros podem passear por cachoeiras, túneis, caminhos sinuosos e pontes entre paredões de rocha, da primavera ao outono. Ele só não é acessável no inverno europeu porque as pontes e as passarelas são desmontadas, para serem reconstruídas em maio.

Maravilhas da natureza na Alemanha O estreito do Danúbio Em Weltenburg, na Baviera, as margens do rio Danúbio têm altos rochedos cheios de desfiladeiros. A melhor maneira de apreciar tudo isso é de um barco.

Maravilhas da natureza na Alemanha Mar de flores na charneca de Lüneburg No verão, os campos no estado da Baixa Saxônia ficam cobertos de flores lilases. A Lüneburger Heide, ou charneca de Lüneburg, é uma grande área de prados e bosques, ideal para caminhadas ou passeios de bicicleta.

Maravilhas da natureza na Alemanha O banco de areia Kniepsand Embora seja considerado uma praia da ilha alemã de Amrum, Kniepsand na realidade é um banco de areia no mar. Com suas areias branquinhas, ele migra cerca de 50 m por ano e forma belas dunas.

Maravilhas da natureza na Alemanha Os lagos de Mecklemburgo A região lacustre de Mecklemburgo, no norte da Alemanha, também é conhecida como "o estado dos mil lagos". O maior deles é o Müritz, com mais de 100 km2.

Maravilhas da natureza na Alemanha A "Longa Anna" "Lange Anna, a "Longa Anna", é um rochedo de arenito de 50 metros de altura na ilha de Helgoland. Ao longo da história, ele já enfrentou até explosões de bombas. Mas devido a sua constituição frágil, o arenito não deverá resistir ao vento e à chuva dos próximos séculos.

Maravilhas da natureza na Alemanha Sítios fossilíferos de Holzmaden Em Holzmaden, no estado de Baden-Württemberg, foram encontrados restos fossilizados de criaturas de milhões de anos atrás em surpreendente estado de conservação. Eles podem ser vistos no museu pré-histórico Hauff, junto ao sítio fossilífero.

Maravilhas da natureza na Alemanha Rochedos de Tüchersfeld Os rochedos de Tüchersfeld, na Baviera, parecem desafiar todas as leis da gravidade. E junto às rochas foram edificadas belas casas em estilo enxaimel, que abrigam o Museu da Francônia Suíça, uma região característica da Alta Baviera, com colinas, impressionantes formações rochosas e cavernas, além de uma alta concentração de burgos e ruínas.

Maravilhas da natureza na Alemanha Cachoeira de Urach As águas da cachoeira de Urach, em Baden-Württemberg, caem de uma altura de 37 metros e prosseguem por uma parede rochosa íngreme, coberta de musgos. Seja de baixo ou de cima, sempre há belos ângulos para fotografar.

Maravilhas da natureza na Alemanha O Mar de Wadden ou Mar Frísio Um dos fenômenos mais notáveis na Alemanha é o Mar de Wadden (Wattenmeer, em alemão). Duas vezes ao dia, a maré recua vários quilômetros, deixando para trás uma enorme paisagem alagadiça. Este é um paraíso para animais e plantas. Ali vive também uma grande quantidade de aves migratórias. No verão, é frequentado ainda por focas e ocasionalmente por marsuínos, parentes do golfinho.

Maravilhas da natureza na Alemanha Cascatas de Kuhflucht Trata-se de três quedas d'água nas proximidades de Garmisch-Partenkirchen, na Baviera, com uma altura total de queda de 270 metros. Traduzido literalmente para o português, significaria "fuga da vaca", mas uma placa no local informa que o nome provavelmente vem do tempo dos romanos e se origina de "confluctum", ou convergência das águas da cascata com as do rio Loisach.

Maravilhas da natureza na Alemanha Vale do Bode na região de Harz O vale do rio Bode na Saxônia-Anhalt é uma das áreas de natureza protegida mais antigas da Alemanha. As copas coloridas dos densos bosques e as formações rochosas às margens do rio proporcionam um charme natural à região, muito apreciada para fazer caminhadas.

Maravilhas da natureza na Alemanha Desfiladeiros do vale de Breitach O Breitachklamm em Oberstdorf, na Baviera, é uma das gargantas mais espectaculares e mais profundas na Europa Central. É um destino ideal em qualquer época do ano: na primavera e no verão o clima é fresco; no outono, o volume de água impressiona, e no inverno a paisagem gelada é encantadora. Visitas guiadas noturnas com tochas na época gelada dão um ar místico ao desfiladeiro.

Maravilhas da natureza na Alemanha Doze Apóstolos em rochedos O que soa como um nome religioso é simplesmente uma formação rochosa imponente no parque nacional Altmühltal, na Baviera. A paisagem pode ser apreciada de várias formas: por ali passam o rio Altmühl, uma linha ferroviária e uma rodovia. Seja de carro, bicicleta ou trem, você sempre pode ver os rochedos claros de outra perspectiva.

Maravilhas da natureza na Alemanha Cascata de Scheidegg em Lindau Com apenas 10 metros de altura, este salto d'água em Lindau, na Baviera, é menor do que os outros dois que já apresentamos, mas ele se destaca pela beleza da queda livre. Esta se deve à erosão das camadas de arenito e ao desgaste da rocha. A cascata e seus arredores são um destino muito apreciado por famílias.

Maravilhas da natureza na Alemanha As falésias de Rügen As rochas cretáceas na ilha de Rügen, no norte da Alemanha, se estendem por mais de 15 quilômetros. Desde 2011, as famosas falésias brancas são patrimônio mundial da Unesco. O chamado Königstuhl, que se eleva a 118 metros, já no passado atraía muitos turistas à região, que agendavam sempre uma paradinha para apreciar a bela vista que o lugar proporciona. Autoria: Roselaine Wandscheer



Assistir ao vídeo 01:18 Compartilhar Schalke 04 vence Revierderby e complica o Borussia Dortmund Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3HcSn Schalke 04 vence Revierderby e complica o Borussia Dortmund

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter