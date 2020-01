As principais notícias do dia 29/01/2020

SAÚDE

Países começam a retirar cidadãos da região do surto de coronavírus

EUA e Japão enviam aviões para recolher pessoas na província de Hubei, em meio ao aumento no número de infectados, que chega a quase 6 mil. União Europeia, Austrália e diversos países planejam ações semelhantes.Leia mais

Paraná descarta caso suspeito de coronavírus

Autoridades de saúde afirmam que homem de 29 anos foi diagnosticado com gripe Influenza B. Paciente gerou suspeitas após ter passado pela China e é um dos três casos monitorados pelo Ministério da Saúde em todo o país. Leia mais

"As ruas estão desertas, e as prateleiras, vazias"

Brasileira que vive em província vizinha a Hubei, epicentro do surto de novo coronavírus, diz temer que população entre em pânico com eventual colapso de serviços básicos. Ela considera, contudo, que há exagero da mídia. Leia mais

MUNDO

Parlamento Europeu dá luz verde a acordo do Brexit

Por 621 a 49 votos, eurodeputados aprovam pacto que estabelece os termos da saída do Reino Unido da União Europeia. Com o aval, último grande obstáculo da saga do Brexit é superado. Leia mais

Procura de moradia na Alemanha é mais difícil para estrangeiros

Um alemão tem melhores chances de encontrar casa na Alemanha do que um africano, por exemplo? Embora proibidos por lei, discriminação contra estrangeiros e racismo marcam o mercado imobiliário do país, mostra enquete. Leia mais

Opinião: Trump humilha os palestinos

Plano apresentado pelo presidente dos EUA contempla amplamente os interesses de Israel, enquanto palestinos claramente saem perdendo. Isso não pode acabar bem, afirma o jornalista Rainer Sollich. Leia mais

O alerta de cientistas para evitar o desaparecimento de insetos

Temer o fim absoluto dos insetos é um exagero, dizem pesquisadores, mas populações estão em declínio, e agir agora pode ajudar a salvá-las. Cientistas criam roteiro de ações imediatas, com agricultura tendo papel-chave. Leia mais

BRASIL

Regina Duarte aceita assumir Secretaria de Cultura

Atriz confirma decisão após se reunir pela terceira vez com Jair Bolsonaro. Ela substitui Roberto Alvim, demitido após onda de repúdio por parafrasear ministro de Hitler. Leia mais

Chuvas aumentam a devastação em Minas Gerais

Temporais continuam a castigar a região de Belo Horizonte e vários municípios mineiros, com índices de chuva inéditos para o mês de janeiro. Já são mais de 60 mortos no estado e no Espírito Santo. Leia mais

Coluna Realpolitik: As águas de janeiro

As chuvas matam, e a água potável fede a esgoto, mas governos não conseguem resolver os problemas. Seria por causa de indiferença ou incapacidade das autoridades? – se pergunta o jornalista Thomas Milz. Leia mais

CULTURA

Brasileiro "Todos os mortos" disputará Urso de Ouro na Berlinale

Filme de Caetano Gotardo e Marco Dutra ambientado no Brasil pós-escravidão, no final do século 19, é selecionado para mostra principal do Festival de Berlim. País também está representado em mostras paralelas. Leia mais

