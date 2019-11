As principais notícias do dia 28/11/2019

BRASIL

Bolsonaro é alvo de denúncia no TPI

Corte em Haia avaliará representação de juristas brasileiros que, sob denúncia de "crimes contra humanidade", acusam presidente de incitar violência contra indígenas e de se omitir frente a crimes ambientais na Amazônia. Leia mais

STF libera envio de dados sem autorização judicial

Oito ministros dos 11 votaram a favor de permitir compartilhamento sem restrições de dados entre a Receita Federal e o Ministério Público, em caso que pode afetar inquérito que investiga filho do presidente. Leia mais

Governador do Pará troca delegado que investigava ONGs da Amazônia

Inquérito vem provocando questionamentos por falta de evidências concretas de crime e por contrariar investigação da PF. Brigadistas acusados por delegado da Polícia Civil que conduzia caso foram soltos hoje. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: Quando renunciará Guedes?

A declaração de Paulo Guedes sobre o AI-5 é absurda e intolerável. As palavras mostram falta de consciência democrática e de respeito para com os próprios cidadãos brasileiros, escreve a colunista Astrid Prange. Leia mais

ALEMANHA

Polícia alemã oferece 500 mil euros de recompensa por joias roubadas

Autoridades querem informações para solucionar o caso e recuperar peças que foram levadas de museu em Dresden. Quatros suspeitos teriam participado de roubo. Leia mais

Coluna Periscópio: Entre a vigilância e o totalitarismo

Exposição em Berlim tematiza a vida entre muros e faz pensar sobre as novas configurações da segregação e da hipervigilância no século 21. Leia mais

MUNDO

Luis Lacalle Pou é eleito presidente do Uruguai

Vitória de candidato de centro-direita marca fim de ciclo de 15 anos de poder da esquerda no país. Candidato governista reconhece derrota. Leia mais

Opinião: Protestos de massa são apenas início de uma mudança no Irã

As manifestações desencadeadas pelo aumento dos combustíveis são as mais importantes em 40 anos no Irã. Elas podem ser um prenúncio do que está por vir, opina Ali Fathollah-Nejad. Leia mais

Trump sanciona lei em apoio a protestos em Hong Kong

Após presidente americano assinar lei que prevê sanções contra autoridades chinesas que violarem direitos humanos, Pequim acusa Washington de "grave interferência" em sua política interna e ameaça retaliar. Leia mais

Parlamento Europeu declara "emergência climática"

Europa se torna o primeiro continente a adotar medida de caráter simbólico, que visa aumentar a pressão por ações concretas contra o aquecimento global. Texto é aprovado por ampla maioria. Leia mais

O que mobiliza os manifestantes na Colômbia?

Uma semana após o início das passeatas, o onda de protestos continua, apesar das ofertas de diálogo do governo. Estudantes, indígenas e sindicalistas dizem estar cansados de promessas não cumpridas. Leia mais

_______________

Assistir ao vídeo 03:35 Compartilhar O que há em comum nos protestos pelo mundo? Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3TtoS Os protestos na América Latina e no Oriente Médio têm algo em comum?

Dez trava-línguas em alemão Acht alte Ameisen aßen am Abend Ananas

Oito velhas formigas comiam à noite ananás.

A consoante "ß" (eszett) tem som de "ss" em alemão

Clique em "+" para ouvir em alemão

Dez trava-línguas em alemão Früh fressen freche Frösche Früchte. Freche Frösche fressen früh Früchte.

Cedo comem rãs atrevidas frutas. Rãs atrevidas comem frutas cedo.



Clique em "+" para ouvir em alemão

Dez trava-línguas em alemão Am zehnten Zehnten um zehn Uhr zehn zogen zehn zahme Ziegen zehn Zentner Zucker zum Zoo.

No décimo dia do décimo mês às 10h10 dez cabras mansas puxaram dez vezes cem libras de açúcar até o zoológico.



Clique em "+" para ouvir em alemão

Dez trava-línguas em alemão Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken.

Caracóis se espantam quando lambem caracóis porque, para espanto de muitos caracóis, caracóis têm gosto ruim.



Clique em "+" para ouvir em alemão

Dez trava-línguas em alemão Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben.

Entre dois ramos de ameixa estão sentadas duas andorinhas gorjeando.



Clique em "+" para ouvir em alemão

Dez trava-línguas em alemão Brauchbare Bierbrauerburschen brauen brausendes Braunbier.

Aprendizes de cervejeiro eficientes preparam cerveja marrom efervescente.



Clique em "+" para ouvir em alemão

Dez trava-línguas em alemão Vier fünfmal vervierfacht macht mehr als fünf viermal verfünffacht.

Quatro quadruplicado cinco vezes resulta em mais do que cinco quintuplicado quatro vezes.



Clique em "+" para ouvir em alemão

Dez trava-línguas em alemão Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß.

Quem não sabe nada, e sabe que nada sabe, sabe mais que quem nada sabe e não sabe que não sabe nada.

A consoante "ß" (eszett) tem som de "ss" em alemão

Clique em "+" para ouvir em alemão

Dez trava-línguas em alemão E agora, um bem longo...

Siebzehn Schnitzer, die auf siebzehn Schnitzsitzen sitzen und mit ihren spitzen Schnitzern Ritzen in ihr Schnitzholz schlitzen, wobei sie schwitzen, sind siebzehn schwitzende, schnitzende, auf Schnitzsitzen sitzende, spitze Schnitzer benützende Schnitzholzritzenschlitzer.



Clique em "+" para ouvir em alemão

Dez trava-línguas em alemão E um no dialeto Plattdeutsch

Keen kleen Kind kann keenen kleenen Kirschkarn knacken. (Kein kleines Kind kann keinen kleinen Kirschkern knacken)

Nenhuma criança pequena consegue quebrar um pequeno caroço de cereja.



Clique em "+" para ouvir em alemão Autoria: Roselaine Wandscheer



_______________