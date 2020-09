As principais notícias do dia 28/09/2020

Assim viviam os germanos

Relações entre romanos e germanos

O historiador romano Tácito deu nome à "Germânia". Os confrontos entre romanos e germanos eram frequentes: ou era o Império Romano que queria se expandir para além do Reno, ou eram as tribos germânicas que avançavam para o lado romano. Fora do campo de batalha, as relações eram bastante inspiradoras, como mostra este objeto: uma imitação germânica em cerâmica de um caldeirão romano.