As principais notícias do dia 28/09/18

MUNDO

Merkel vê "profundas divergências" com Erdogan

Líderes ensaiam aproximação durante encontro em Berlim, mas divergências sobre direitos humanos e liberdade de imprensa ficam evidentes. Leia mais

Comitê do Senado dos EUA aprova indicação de Kavanaugh à Suprema Corte

Parlamentares autorizam ainda investigação do FBI contra Kavanaugh, que foi acusado de abuso sexual por três mulheres. Leia mais

Falha de segurança no Facebook afetou 50 milhões de usuários

Hackers obtiveram informações particulares e assumiram o controle de contas devido a uma falha numa função da plataforma. Leia mais

BRASIL

Por que 3,3 milhões de títulos foram cancelados?Relacionar os cancelamentos automaticamente à falta de biometria é um erro. Quem perdeu o direito de votar faltou à revisão obrigatória convocada pelo TSE. Leia mais

Governo arrecada 6,82 bilhões de reais em leilão do pré-sal

Na quinta rodada do leilão, ANP oferece quatro áreas de exploração de petróleo e gás na camada pré-sal. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: A estrangeira que acredita no Brasil

Estrangeiros podem ser mais otimistas com o Brasil do que os brasileiros? Socióloga espanhola que estuda o avanço da extrema direita no país aposta na força feminina para mudar o rumo das eleições, escreve Astrid Prange. Leia mais

ALEMANHA

A propaganda da China chega à Alemanha

Poder dos chineses pode ser percebido também na mídia alemã, com encartes em grandes jornais e até serviço próprio na maior agência de notícias do país. Leia mais

Coluna Alemanices: Uma vida de atrasos nos trens alemães

Trens são confortáveis e têm até restaurante, mas frequentemente atrasam, deixando passageiros revoltados. Leia mais

____________

Assistir ao vídeo 04:39 Ao vivo agora 04:39 min Compartilhar Rota alemã dos vinhos desperta os sentidos Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/1GBfm Rota alemã dos vinhos desperta os sentidos

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp

| App | Instagram | Newsletter