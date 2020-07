As principais notícias do dia 28/07/2020

CORONAVÍRUS

Segunda onda de covid-19 pode estar próxima

A pandemia pegou a maioria dos países despreparados. Mas, desde o início, especialistas alertam que uma segunda rodada de contaminações pode ser tanto ou mais perigosa. Foi assim com a gripe espanhola. Leia mais

Com infecções em alta, autoridade alemã alerta contra imprudência

Após semanas de estabilidade, infecções voltam a subir no país. Presidente do Instituto Robert Koch se diz preocupado e afirma que muitas pessoas estão ficando descuidadas com medidas de distanciamento e proteção. Leia mais

Apps para rastrear covid-19, um empreendimento arriscado

Na tentativa de conter a pandemia, países do mundo todo se apressaram em desenvolver aplicativos para rastreamento digital de contatos. Mesmo entre os que não fracassaram, a eficácia ainda é uma incógnita. Leia mais

BRASIL

O ocaso da Odebrecht

O conglomerado de mais de 75 anos, que era sinônimo de influência e riqueza no Brasil e passou a ser associado a corrupção, tenta agora sobreviver com o maior processo de recuperação judicial da história do país. Leia mais

MUNDO

Por que a extrema direita odeia tanto as mulheres

Subestimado pela política, antifeminismo pode ser uma porta de entrada para ideologias de direita radical, tornando-se até mortal. Especialistas alertam contra a minimização da ameaça. Leia mais

FUTEBOL

Coluna Halbzeit: Claudio Pizarro: o último de uma era pendura as chuteiras

"Pizza" marcou toda uma geração de admiradores. Com a aposentadoria do peruano, o futebol alemão perde o estrangeiro com mais jogos na Bundesliga e o único jogador que, em 21 temporadas, sempre marcou pelo menos um gol. Leia mais

