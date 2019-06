As principais notícias do dia 28/06/2019

Dez motivos para visitar Hamburgo

Cidade das pontes

Ninguém sabe exatamente quantas pontes há em Hamburgo. A estatística oficial diz que são 2.500. Ou seja, mais do que em Veneza, Amsterdã ou Londres. Depois do grande incêndio de 1842, muitas pontes de madeira tiveram de ser substituídas. E, com o crescimento da área portuária, seguiram-se mais pontes de ferro e aço sobre os rios Elba e Alster, seus canais e também no bairro Speicherstadt.