As principais notícias do dia 28/02/2019

O Carnaval alemão

Beijos por todo lado

Durantes as festas carnavalescas na Alemanha, os beijinhos (Bützchen) estão em toda parte, especialmente nas quinta-feiras. Além dos casais, as mulheres distribuem beijinhos nas bochechas ou na boca de desconhecidos. O ato é considerado uma expressão de alegria e não deve ser confundido com desejo.