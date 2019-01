As principais notícias do dia 28/01/2019

BRASIL

Vale perde R$ 72 bilhões em valor de mercado

Ações da empresa caíram 24% após tragédia em Brumadinho e decisão da empresa de suspender dividendos a acionistas e bônus a executivos. Leia mais

Imprensa europeia destaca indignação após tragédia em Brumadinho

Jornais descrevem desespero de familiares e efeito "dejá vu" após rompimento de barragem três anos depois do desastre de Mariana. Tragédia deve pressionar Bolsonaro a mudar discurso sobre licenças ambientais, afirmam. Leia mais

Cirurgia de Bolsonaro é concluída

Presidente está "clinicamente estável e consciente", de acordo com hospital. Leia mais

MUNDO

Papa defende educação sexual nas escolas

"Sexo é um dom de Deus. Não é um monstro", disse pontífice. Segundo ele, também é importante escolher bem os professores responsáveis por abordar o tema para ter uma educação sexual sem "colonização ideológica". Leia mais

Americanos e armas de fogo, um caso único

EUA costumam ser citados por Bolsonaro como modelo a ser copiado. País com maior arsenal de armas do mundo tem legislação que varia conforme o estado e número de mortes que contrasta com outras nações desenvolvidas. Leia mais

Maduro e Guaidó disputam apoio das Forças Armadas

Oposicionista promete anistia a militares que ajudem a derrubar presidente, pedindo que eles fiquem "do lado do povo". Maduro diz que Forças Armadas estão prontas para defender a pátria "sob quaisquer circunstâncias". Leia mais

O que está em jogo para a Rússia na Venezuela

Se Nicolás Maduro deixar o poder, o Kremlin será um dos grandes perdedores, e não somente devido a uma possível inadimplência de empréstimos. Leia mais

ALEMANHA

Governo alemão rejeita limite de velocidade nas autobahns

Em meio a acalorados debates no país, Berlim descarta velocidade máxima de 130 km/h nas autoestradas da Alemanha. Limite foi recomendado por comissão de especialistas com o objetivo de reduzir emissões e acidentes. Leia mais

Como o termo "Holocausto" chegou à Alemanha

Em grego, "holocausto" significa "totalmente incinerado". O termo, que passou a designar o extermínio dos judeus e outros grupos indesejados, chegou à Alemanha 40 anos atrás, com uma série de TV americana. Leia mais

Livro revela planos de Hitler para Canadá e EUA

Arquivo canadense adquiriu uma publicação de posse do ditador nazista indicando suas intenções para com os judeus da América do Norte: um possível vislumbre do que seria se a Segunda Guerra tivesse terminado diferente. Leia mais

Coluna Checkpoint Berlim: Sinais do aquecimento global na capital alemã?

Invernos em Berlim estão cada vez menos siberianos, e neve virou fenômeno raro. Há dez anos, cenário desta estação do ano era bem diferente do atual, relata a colunista. Leia mais

_______________

Imagens da tragédia em Brumadinho Mar de lama Visão aérea da região afetada pelo desastre em Brumadinho: rompimento da barragem da Vale em 25 de janeiro liberou mais de 11 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos de minério de ferro no rio Paraopeba.

Imagens da tragédia em Brumadinho 10 quilômetros de extensão A lama que vazou do reservatório se estende por uma área de 3,6 km² ao longo de uma faixa de 10 km de extensão, com até 15 metros de profundidade.

Imagens da tragédia em Brumadinho Mais vítimas que Mariana Na foto, membros das equipes de resgate carregam corpo recuperado após desastre. O número de mortos subiu para 60 nesta segunda-feira (28/01), dos quais 19 foram identificados. O desastre de Mariana, ocorrido três anos antes, deixou 19 mortos.

Imagens da tragédia em Brumadinho Quase 300 seguem desaparecidos Cerca de 190 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros com vida. Ao menos 292 seguem desaparecidas.

Imagens da tragédia em Brumadinho Pausa nas buscas As buscas por sobreviventes chegaram a ser interrompidas devido ao risco de rompimento de outra barragem da região. Trabalhos foram retomados após bombeiros concluírem que perigo havia diminuído.

Imagens da tragédia em Brumadinho Rastro de destruição Uma área administrativa da Vale e parte da comunidade da Vila Ferteco foram atingidas, destruindo casas e devastando flora e fauna local.

Imagens da tragédia em Brumadinho Lama tóxica Casas que permaneceram de pé foram invadidas por lama. Para garantir o ressarcimento de danos causados e para indenizar vítimas, a Justiça já ordenou o bloqueio de um total de 11,8 bilhões de reais das contas da Vale.

Imagens da tragédia em Brumadinho Protestos contra a Vale O desastre desencadeou protestos da população de Brumadinho contra a mineradora Vale. Para coordenar a resposta ao desastre, a empresa criou dois comitês independentes para auxiliar vítimas, recuperar área atingida e apurar as causas da tragédia.

Imagens da tragédia em Brumadinho Desativação da barragem As causas do rompimento ainda são desconhecidas. A barragem que rompeu não recebia novos rejeitos há três anos e estava em processo de desativação. Em junho e setembro de 2018, a certificadora alemã TÜV-Süd havia inspecionado o local e atestado a barragem como estável.



"Não funcionou trabalhar dentro das normas", diz Vale

_______________