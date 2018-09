As principais notícias do dia 27/09/18

Monumento luminoso à paz em Colônia

Cores do arco-íris – e mais além

Não só as palavras a passam uma mensagem de tolerância, mas também cores como as do arco-íris, símbolo da fé cristã. Na comemoração dos cem anos do fim do grande conflito, o decano da Catedral de Colônia, Robert Kleine, deseja que quem veja o espetáculo se converta em embaixador de um mundo pacífico e mais humano.