As principais notícias do dia 27/08/18

ALEMANHA

Governo alemão condena atos xenófobos no leste

Após relatos de ataques a estrangeiros por manifestantes, governo diz não haver espaço para intolerância e extremismo. Leia mais

Aumenta número de vítimas de mutilação genital feminina na Alemanha

Organização estima que 65 mil mulheres afetadas pela prática vivam no país. Leia mais

Pico mais alto da Alemanha tem neve em pleno verão

Montanha Zugspitze, no sul do país, amanhece com 10 centímetros de neve e mínima de 7 graus negativos. Leia mais

Coluna Checkpoint Berlim: Berlim planeja criar novo feriado

Com um dos menores números de feriados da Alemanha, Berlim decide que cidade precisa de mais um dia comemorativo. Mas qual? Leia mais

MUNDO

ONU acusa líderes militares de Myanmar de genocídio

Por crimes contra a minoria muçulmana, Nações Unidas exigem que militares sejam julgados por um tribunal internacional. Leia mais

Papa mantém silêncio após ser acusado de acobertar abusos

"Leiam o documento e façam o vosso próprio julgamento", diz Francisco sobre carta em que é acusado de ignorar abusos. Leia mais

Opinião: A falência moral da Igreja do papa

Na opinião do teólogo Alexander Görlach, a Igreja Católica, em sua atual forma, chegou moralmente a seu fim. Leia mais

EUA e México chegam a acordo para substituir Nafta

Trump anuncia avanço nas negociações com o México para novo tratado comercial. Futuro do Canadá no pacto fica em aberto. Leia mais

Irã pede que tribunal internacional suspenda sanções dos EUA

Teerã acusa Washington de querer prejudicar severamente a economia do país e recorre à Corte Internacional de Justiça. Leia mais

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Mudança climática gera incêndios mais frequentes e intensos

Em 2017, Europa e América foram devastadas por incêndios ao ar livre de grandes proporções. O ano de 2018 está estabelecendo novos recordes. Leia mais

Robôs assassinos deveriam ser proibidos?

Na ONU em Genebra, começa rodada de negociações sobre possível proibição de armas letais autônomas. Leia mais

