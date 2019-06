As principais notícias do dia 27/06/2019

BRASIL

Governo Bolsonaro chega ao G20 em atrito com europeus

Merkel e Macron manifestam preocupação com política ambiental brasileira, e presidente rebate afirmando que não foi ao Japão para ser advertido. General Heleno diz para Alemanha e França "procurarem sua turma". Leia mais

Análise: Bolsonaro enfrenta cenário difícil no G20

Em sua primeira participação no encontro internacional, presidente brasileiro deve ter reuniões difíceis e precisará de tato diplomático. Mas a cúpula também pode trazer uma vitória: a conclusão do acordo UE-Mercosul. Leia mais

Decretos a esmo: Bolsonaro sofre para destravar agenda de armas

Desde que tomou posse, presidente já tentou impor sete vezes mudanças nas regras de acesso a armas, numa queda de braço com o Congresso e parte da sociedade civil que gerou cenário confuso para os brasileiros. Leia mais

Imprensa internacional repercute prisão de militar brasileiro

Mídia estrangeira destaca caso de sargento da FAB detido na Espanha ao levar 39 quilos de cocaína em avião que integrava comitiva de Bolsonaro ao G20. Francês "Le Monde" chama episódio de "Aerococa". Leia mais

Bolsonaro tem menor aprovação desde a posse

Às vésperas de completar seis meses, governo é avaliado como ótimo ou bom por 32% dos brasileiros, aponta pesquisa Ibope. Mesmo percentual o considera ruim ou péssimo. Mais da metade diz não confiar no presidente. Leia mais

ALEMANHA

Príncipe e cidade alemã disputam castelo no Reno

Município de Sankt Goar é proprietário do Castelo de Rheinfels, no Vale do Reno, há 95 anos. Descontente, príncipe reivindica construção do século 13 para si, mas tribunal rejeita queixa. Disputa ainda não terminou. Leia mais

Extremismo de direita cresce na Alemanha

Agência de inteligência registra mais de 24 mil extremistas de direita em atividade no país, mais da metade qualificados como violentos. Relatório classifica cerca de 6 mil como neonazistas. Leia mais

MUNDO

Opinião: América Central é corresponsável pelo drama de migrantes

A foto de um salvadorenho e sua filha afogados na fronteira dos EUA gerou comoção. Além das políticas de Trump, governos dos países de origem dos migrantes são culpados por essas mortes, opina Oliver Sallet. Leia mais

ECONOMIA

G20 pode oferecer trégua na guerra comercial EUA-China

Presidentes Donald Trump e Xi Jinping vão falar sobre comércio na cúpula no Japão, na tentativa de impedir que os laços entre as duas principais economias do mundo se inclinem para um confronto duradouro. Leia mais

CIÊNCIA

Nova espécie de dinossauro é descoberta no Brasil

Fóssil de 90 milhões de anos foi encontrado no Paraná. Segundo pesquisadores, animal tinha cerca de 1,6 metro de comprimento e 80 centímetros de altura e era da mesma linhagem do tiranossauro. Leia mais

