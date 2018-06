As principais notícias do dia 27/06/18

Momentos da Copa do Mundo de 2018

Quintero à la Ronaldinho Gaúcho

A surpreendente vitória do Japão contra a Colômbia – muito por conta da expulsão de Carlos Sánchez no terceiro minuto de jogo – contou com uma cobrança de falta inteligente de Juan Quintero. O meia do River Plate cobrou no melhor estilo Ronaldinho Gaúcho, por debaixo da barreira. O goleiro japones Eiji Kawashima até tentou, mas não evitou a entrada da bola. (19/06)