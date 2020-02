As principais notícias do dia 27/02/2020

Dez lojas de departamentos históricas

De Bijenkorf, Amsterdã

O que começou como um armarinho em 1870 tornou-se hoje uma das lojas de departamentos mais luxuosas e mais visitadas da Holanda, como também um cartão-postal de Amsterdã. Localizado na Praça Dam, o prédio do De Bijenkorf (a colmeia) foi construído com elementos neoclássicos e neobarrocos no fim do século 19, com ênfase nas grandes aberturas da fachada para vitrines nos primeiros andares.