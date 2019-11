As principais notícias do dia 26/11/2019

BRASIL

Conselho do Ministério Público pune Deltan com advertência

Sanção é a mais leve na escala de punições do órgão, mas a primeira na carreira do coordenador da força-tarefa da Lava Jato. Caso envolveu críticas ao STF, que foi acusado por Deltan de "leniência com a corrupção”. Leia mais

Paulo Guedes reaviva polêmica sobre AI-5

"Não se assustem se alguém pedir o AI-5", disse ministro ao comentar possibilidade de protestos de rua no Brasil. Menção a decreto símbolo da repressão do regime militar gera reação de Maia e Toffoli. Leia mais

Rio registra recorde de mortes por policiais em 2019

De janeiro a outubro, 1.546 pessoas foram mortas pela polícia no estado, o maior número registrado no período desde 1998. Uma em cada três mortes violentas foram cometidas por forças policiais. Leia mais

ALEMANHA

Milhares de agricultores protestam em Berlim contra pacote de reformas

Governo alemão lançou medidas para reduzir uso de agrotóxicos, visando conter a morte de insetos e a contaminação de lençóis freáticos. Ato na capital reúne trabalhadores do campo de todo o país. Leia mais

Aumenta número de imigrantes envolvidos com clãs na Alemanha

Polícia observa surgimento de novos grupos, que começam a disputar espaço com antigas famílias do crime organizado. Imigrantes suspeitos seriam provenientes principalmente da Síria e do Iraque. Leia mais

Polícia alemã descobre rede de pornografia infantil em grupos de mensagens

Até agora, oito homens foram presos acusados de abusar de crianças e postar imagens em grupos de até 1.800 membros. Vítimas têm entre 12 meses e 14 anos. Dimensões do caso podem ser ainda maiores.Leia mais

MUNDO

Treze franceses morrem em operação contra jihadistas no Mali

Paris diz que dois helicópteros militares colidiram durante operação contra extremistas no país africano. França mantém milhares de soldados estacionados na região para combater terrorismo. Leia mais

Revolta contra elites alavanca protestos na América do Sul

Onda de manifestações não se deve apenas às desigualdades sociais, mas também à resistência às classes privilegiadas, avaliam especialistas. Também falta confiança nos partidos políticos. Leia mais

Opinião: O sonho de uma internet do bem

Governos devem combater abusos da rede com leis mais rígidas, propõe "pai da World Wide Web", Tim Berners-Lee. A intenção pode ser boa, mas não surtirá efeito, por motivos técnicos e humanos, opina Konstantin Klein. Leia mais

Maior terremoto em décadas deixa mortos na Albânia

Tremor de magnitude 6,4 com epicentro próximo à capital Tirana deixa ao menos sete mortos e cerca de 300 feridos. Trata-se do sismo mais forte a atingir o país dos Bálcãs desde 1926. Leia mais

ESPORTE

Coluna Halbzeit: O maravilhoso mundo da Bundesliga passa longe do torcedor comum

Do ponto de vista econômico, a Bundesliga é só alegria, com recordes de faturamento a cada temporada. Mas elevados preços dos ingressos e desigualdade na distribuição das cotas de TV entre clubes desagradam torcedores. Leia mais

