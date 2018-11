As principais notícias do dia 26/11/18

MUNDO

G20 luta para manter relevância

Diplomatas europeus esperam mais um "show de Trump", desta vez em Buenos Aires. Para o presidente americano e seu "American first", a cúpula das 20 economias mais importantes do mundo é mais um estorvo do que uma chance. Leia mais

Opinião: O supervexame na sede do G20

Os tumultos violentos da final da Libertadores não são bons augúrios para a cúpula, a ser realizada numa Argentina profundamente dividida, tanto no futebol como na política, opina o jornalista Oliver Pieper. Leia mais

México deportará migrantes que tentaram cruzar fronteira ilegalmente

Governo mexicano anuncia que centenas de pessoas serão enviadas de volta a seus países de origem depois de tentativa de atravessar a fronteira. Leia mais

Cientista chinês diz ter criado bebês geneticamente editados

Duas gêmeas nasceram há algumas semanas e tiveram DNAs alterados para prevenir a infecção por HIV, afirma He Jiankui. Leia mais

Coluna Checkpoint Berlim: Campanha para imigrantes gera indignação em Berlim

"Seu país. Seu futuro. Agora!", diz cartaz do Ministério do Interior. Campanha voltada para requerentes de refúgio com pedido rejeitado é mal entendida por imigrantes que vivem na capital alemã. Leia mais

BRASIL

Redução da desigualdade estagnou no Brasil, diz Oxfam

Números de 2016 e 2017 apontam primeira estagnação na queda da desigualdade de renda em 15 anos e aumento na diferença entre homens e mulheres e entre negros e brancos. Brasil é nono país mais desigual. Leia mais

Lula é denunciado por lavagem de dinheiro

Segundo MPF, ex-presidente teria recebido 1 milhão de reais para intermediar negócios entre o governo da Guiné Equatorial e o grupo brasileiro ARG. Leia mais

MEIO AMBIENTE

A luta da Alemanha contra o lixo plástico

Espalhado pelos oceanos, lixo de materiais oriundos do petróleo é um perigo para seres humanos e animais. Plano de cinco pontos do governo alemão quer abordar problema em escala global. Leia mais

Mais de 140 baleias morrem encalhadas na Nova Zelândia

Metade já estava morta quando socorristas chegaram na Ilha Stewart. Outras tiveram que ser sacrificadas. Leia mais

