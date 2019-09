As principais notícias do dia 26/09/2019

MUNDO

Trump pressionou Ucrânia e tentou encobrir conversa, diz informante

Agente responsável por denúncia que fundamentou pedido de impeachment diz que membros da Casa Branca tentaram esconder transcrição da conversa entre Trump e líder ucraniano quando se deram conta da gravidade do conteúdo. Leia mais

Opinião: Zelensky, o servidor de Trump

Presidente americano pressionou líder da Ucrânia por informações sobre seu rival político e, por isso, é alvo de um processo de impeachment. Mas atitude bajuladora de Zelensky não é menos escandalosa, opina Bernd Johann. Leia mais

Morre ex-presidente francês Jacques Chirac

Morte de político conservador de 86 anos foi confirmada pelo genro Fréderic Salat-Baroux. Chirac foi chefe de Estado da França entre 1995 e 2007, tendo sido primeiro-ministro por duas vezes e também prefeito de Paris. Leia mais

Jacques Chirac, o "trator" humano

Conhecido por se opor à guerra do Iraque, admitir a participação francesa na perseguição de judeus e convocar um referendo pró-Europa em 2005, ex-presidente da França também foi humilhado por escândalos de corrupção. Leia mais

BRASIL

Coluna Cartas ao Rio: Sem cumprir promessas, Bolsonaro se radicaliza

Para desviar a atenção de promessas quebradas, presidente radicaliza seu discurso. Regimes totalitários precisam de bodes expiatórios, e quem não esteja 100% em linha é atacado. Um momento perigoso. Leia mais

Coluna Realpolitik: Davi Kopenawa e a queda do céu

Além de ser um bom sinal, é mais do que necessário o líder yanomami Davi Kopenawa ter recebido o prêmio Nobel Alternativo, dada a atual situação da Amazônia, afirma o colunista Thomas Milz. Leia mais

ALEMANHA

Crescem ataques contra pessoas LGBT na Alemanha

Ministério do Interior alemão informa que país registrou 245 casos de crime de ódio por orientação sexual no primeiro semestre de 2019, sendo 58 deles violentos. Políticos e entidades LGBT pedem mais ação do governo. Leia mais

CULTURA

Último álbum gravado pelos Beatles, "Abbey Road" completa 50 anos

Em 26 de setembro de 1969, os garotos de Liverpool lançavam o último álbum que gravaram juntos. O disco entrou para a história, bem como a foto que ilustra sua capa: os quatro em fila atravessando uma faixa de pedestres. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Parlamento da Áustria declara "emergência climática"

Projeto de valor simbólico tem apoio de todas as bancadas, exceto da extrema direita. Texto declara como prioridade a "contenção da crise ambiental". Medida é aprovada às vésperas de eleição parlamentar no país.Leia mais

CIÊNCIA

Estudo atesta uso de mamadeiras na pré-história

Análise de frascos de argila achados perto de esqueletos infantis na Alemanha prova que há cerca de 3 mil anos crianças já eram alimentadas com leite animal. Objetos têm formato pequeno, alguns com forma de animais. Leia mais

