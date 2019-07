As principais notícias do dia 26/07/2019

MUNDO

Pyongyang diz que teste de mísseis foi aviso à Coreia do Sul

Segundo Coreia do Norte, lançamentos na véspera foram alerta para que Seul cancele importação de armamentos e exercícios militares com os EUA. Disparos foram os primeiros depois do encontro entre Kim e Trump em junho. Leia mais

EUA punem enteados de Maduro por esquema com alimentos subsidiados

Washington impõe sanções contra dez pessoas e 13 empresas acusadas de lucrar com contratos supervalorizados vinculados a programa do governo da Venezuela de comida subsidiada para população pobre. Leia mais

Sobrevivendo à "cura gay" na Alemanha

Estima-se que pelo menos mil homossexuais se submetam anualmente à "terapia de conversão sexual" no país, orientados por líderes religiosos ou terapeutas. Mas Berlim está a caminho de banir a prática em nível nacional. Leia mais

Protestos não cessam em Porto Rico

A crise política na ilha caribenha está longe de terminar. Mesmo após renúncia do governador Ricardo Rosselló, indignação com o establishment político continua a levar milhares de pessoas às ruas. Leia mais

ECONOMIA

Alemanha vai investir 86,2 bilhões de euros na malha ferroviária

Pacote de investimentos ao longo de dez anos prevê a modernização da rede e reforma de milhares de pontes. País quer dobrar número de usuários de trens até 2030. Leia mais

A "uberização" do trabalho em Portugal

Plataformas de Internet como Airbnb e Uber têm presença cada vez maior em Portugal. Ali, a "economia compartilhada" floresce como em nenhum outro país da Europa. Mas quem é que lucra com isso? Leia mais

CULTURA

Rammstein, filhos do punk da Alemanha Oriental

Navegando a perigosa fronteira entre anarquismo e extrema direita, roqueiros liderados por Till Lindemann têm raízes no underground da RDA, dos primórdios do movimento até seu esvaziamento, com a queda do Muro de Berlim. Leia mais

Os relógios mais bonitos da Europa Big Ben, Londres A torre de relógio mais famosa da Europa fica em Londres. Big Ben (abreviatura de "Grande Benjamin", em inglês) é apenas o apelido da torre, que na verdade se chama Elizabeth Tower. Big Ben indica apenas o maior e mais pesado dos cinco sinos. A "voz do Reino Unido" badala a cada hora. Nos próximos anos, no entanto, ela deve permanecer em silêncio, porque a torre está sendo restaurada.

Os relógios mais bonitos da Europa Orloj, Praga O Orloj, relógio astronômico da antiga prefeitura de Praga, data de 1410 e é uma obra-prima da tecnologia medieval. Diz a lenda que, depois de pronto, os olhos de seus construtores foram perfurados para que o relógio permanecesse único no mundo. Durante os próximos meses, porém, os visitantes perderão o famoso show de marionetes dos doze apóstolos, pois o Orloj também está sendo restaurado.

Os relógios mais bonitos da Europa Zytglogge, Berna Quando se trata de relógios, os suíços não podem ficar de fora. Nenhum outro país é tão conhecido pela qualidade desse produto. É o que também comprova o ponto turístico mais conhecido de Berna: a torre do Zytglogge, ou "relógio do tempo". Ali, galos, bobos da corte e ursos dançantes divertem os passantes desde 1530. A torre propriamente dita é ainda mais antiga, tendo servido também como prisão.

Os relógios mais bonitos da Europa Relógio astronômico, Estrasburgo Este relógio na Catedral de Estrasburgo também foi construído por relojoeiros suíços, originalmente em 1352. Foi remontado em 1547 e restaurado em 1843. Ao meio-dia vê-se o cortejo de apóstolos, e às 12h30 quatro personagens começam a se mover. Eles passam pela figura da morte, que faz soar um sino de prata, marcando o quarto de hora e as quatro fases da vida: criança, jovem, adulto e idoso.

Os relógios mais bonitos da Europa Relógio mundial, Berlim O "Weltzeituhr" ou "relógio mundial" da Alexanderplatz é mais recente. Foi construído na época da Alemanha Oriental pelo designer industrial Erich John e apresentado ao público em 1969. Desde então, tem sido um popular ponto de encontro de berlinenses e turistas. No topo, encontra-se uma maquete simplificada do sistema solar. No cilindro abaixo, é possível ler a hora nos 24 fusos da Terra.

Os relógios mais bonitos da Europa Relógio de água, Berlim No prédio do Europa Center, em Berlim, encontra-se um relógio menos conhecido, mas não menos interessante. O cronômetro de 13 metros de altura, do ano de 1982, se estende por três andares. Aqui se pode ver como o tempo flui. O nível de líquido verde nas grandes esferas à esquerda indica as horas; nas pequenas bolas à direita, podem ser lidos os minutos.

Os relógios mais bonitos da Europa Carrilhão da prefeitura, Munique Duas ou três vezes por dia, as personagens do carrilhão na prefeitura de Munique fazem sua grande apresentação. As figuras em tamanho real representam dois eventos da história da capital da Baviera: o casamento do duque Guilherme 5°, em 1568, e a dança dos "Fassmacher" (fabricantes de barris) após uma severa epidemia de peste. Apesar de histórico, o carrilhão é operado com energia solar.

Os relógios mais bonitos da Europa O maior cuco do mundo, Triberg Os relógios de cuco são embaixadores da Floresta Negra, no sul da Alemanha. Não é de se admirar que o maior relógio cuco do mundo possa ser encontrado ali. E na cidade de Triberg. Só o mecanismo do relógio pesa seis toneladas! O cuco também não deixa a desejar – a cada meia hora, o pássaro de madeira de 4,5 metros de altura canta de sua janela no primeiro andar.

Os relógios mais bonitos da Europa Relógio Ankeruhr, Viena O relógio mais famoso de Viena adorna uma pequena ponte entre as duas alas do edifício Ankerhof na praça Hohe Markt. O relógio foi projetado pelo pintor Franz Matsch. Ao longo de 12 horas, atravessam a ponte doze figuras de cobre da história de Viena. Ao meio-dia, todos os personagens desfilam com acompanhamento musical – incluindo a imperatriz Maria Teresa e o compositor Joseph von Haydn.

Os relógios mais bonitos da Europa Torre do relógio, Graz A torre do relógio de Graz também ganhou fama. Situado na montanha do castelo (Schlossberg), ele pode ser visto de longe e é um dos cartões-postais da capital austríaca. A particularidade: aqui os ponteiros das horas e dos minutos estão trocados. Porque, originalmente, havia apenas um grande ponteiro para as horas. Mais tarde, foi adicionado um ponteiro menor para os minutos.

Os relógios mais bonitos da Europa Torre dell'orologio, Veneza O relógio astronômico na Praça de São Marcos mostra não apenas as horas, mas também o atual signo do zodíaco e as fases lunar e solar. Até a última restauração, em 1998, o "Temperatore" – relojoeiro e vigia da torre – morava com a sua família no edifício. Desde 2006, o relógio passou a ser monitorado digitalmente.

Os relógios mais bonitos da Europa Casa da Magia, Blois Embora não se trate de um relógio propriamente dito, estas cabeças de dragão são muito pontuais. Elas aparecem nas janelas a cada meia hora e se movimentam assustadoramente. Atrás da fachada há um museu dedicado à história da magia. Pois, nesta casa, nasceu o famoso mágico francês Jean Eugène Robert-Houdin (1805-1871). Autoria: Elisabeth Yorck von Wartenburg (ca)



