As principais notícias do dia 26/06/2019

Dez belos lagos da Alemanha

Lago de Constança, Baden-Württemberg

A Alemanha compartilha o Lago de Constança (Bodensee, em alemão) com a Suíça e a Áustria. No porto da cidade de Constança fica a estátua de Imperia, uma cortesã que carrega o imperador em uma mão e o papa na outra, uma referência às fraquezas humanas no Concílio de Constança, realizado há mais de 600 anos. A estátua gira a cada quatro minutos e é símbolo da cidade à margem do lago.