As principais notícias do dia 26/02/2020

SAÚDE

Brasil confirma primeiro caso do novo coronavírus

Homem de 61 anos que vive em São Paulo e viajou à Itália foi diagnosticado com Covid-19 em teste inicial e em segundo exame de contraprova, diz Ministério da Saúde. Trata-se do primeiro caso do vírus na América Latina. Leia mais

Alemanha enfrenta início de epidemia de coronavírus, diz ministro

Enquanto infecções crescem no país, titular da Saúde afirma que a situação mudou, pois as cadeias de contágio já não são mais totalmente rastreáveis. Cinco novos casos são registrados nas últimas 24 horas. Leia mais

Medo do coronavírus toma conta da Itália

Casos crescentes de Covid-19 fazem Milão amanhecer vazia. Medidas drásticas tomadas pelas autoridades italianas para conter o surto já afetam metade da população do país. Mas para alguns moradores, reação é exagerada. Leia mais

Coronavírus afasta visitantes da Chinatown de Nova York

Queda no número de turistas chineses e medo da nova doença fazem restaurantes e lojas do bairro de Manhattan ficar às moscas, e comerciantes temem ter de fechar as portas. Uma campanha tenta trazer visitantes de volta. Leia mais

BRASIL

Líderes políticos condenam apoio de Bolsonaro a ato anti-Congresso

Presidente teria compartilhado com aliados convocação para manifestações a seu favor e contra o Legislativo. Lula, FHC, OAB e outras lideranças alertam contra ameaça às instituições democráticas e à Constituição. Leia mais

"O que Bolsonaro fez é crime de responsabilidade"

Para jurista, quebra de decoro é "hipótese legal mais óbvia que o presidente viola" com envio de mensagens convocando para ato contra o Congresso. Penalidade é a perda do mandato por impeachment, afirma Conrado Hübner. Leia mais

MUNDO

Suprema corte da Alemanha permite suicídio assistido

Tribunal Constitucional Federal declara inconstitucional lei que penalizava assistência ao suicídio "em caráter comercial". Médicos e pacientes terminais saúdam decisão. Igrejas criticam. Leia mais

Centenas de golfinhos mortos surgem na costa da França

Mais de 600 animais aparecem mortos em praias francesas nas seis primeiras semanas de 2020. Ambientalistas afirmam que mortes teriam sido causadas por redes de pesca. Leia mais

Candidatos democratas concentram ataques em Sanders

Senador que lidera primárias do partido vira alvo de colegas em debate na televisão. Ex-prefeito Bloomberg também enfrenta fogo cruzado, enquanto Warren e Biden tentam recuperar terreno na disputa pela indicação. Leia mais

"Cidade Pássaro": um filme sobre imigração sem clichês

A história do aperto de mão Costume antigo O aperto de mão existe há pelo menos dois mil anos. Ele foi documentado na Antiguidade, como neste frasco grego que retrata o gesto entre deuses. Mas os gregos da época, por acreditarem que as doenças estavam relacionadas ao equilíbrio de humor no corpo e representavam punição divina, nunca relacionaram essa saudação a enfermidades.

A história do aperto de mão Gesto de paz O aperto de mão remete ao tempo em que dois estranhos se aproximavam com a mão direita aberta para mostrar que estavam sem armas, o que é sinal de confiança. Para a neurociência, o gesto pode liberar substâncias químicas no cérebro, como a oxitocina, a qual gera harmonia. O ritual é comum nas sociedades ocidentais, mas pesquisadores descobriram que é uma forma de doenças se propagarem.

A história do aperto de mão Os muitos significados O aperto de mão não é só uma troca de germes: transmite também vários significados, que variam conforme a cultura. O gesto firme é visto positivamente no Ocidente por mostrar determinação, enquanto no Oriente Médio ou na Ásia os moradores preferem que ele seja fraco para prevenir um senso de dominância. Independentemente da cultura, o ato sempre vai gerar alguma impressão.

A história do aperto de mão Péssimo hábito Apertar a mão pode transmitir vírus como o da gripe ou do resfriado, parasitas que causam sarna, e bactérias como a Staphylococcus aureus (figura acima). Uma pessoa resfriada pode ter espirrado na mão ou limpado o nariz e depois passar o muco repleto de rinovírus para o colega. Além disso, se você der a mão a ela e tocar no próprio olho pode pegar uma infecção. Ansioso para um aperto de mãos?

A história do aperto de mão Higiene para a prevenção Uma maneira segura de prevenir a transmissão de doenças pelo aperto de mão é lavá-las regularmente com água quente e sabonete. Mas muitas pessoas não levam isso a sério. Um estudo observacional revelou que só dois terços dos homens têm esse hábito depois de usar o banheiro público. Isso deve fazer você se perguntar: "eu quero mesmo apertar a mão do próximo estranho que eu conhecer?".

A história do aperto de mão Fobia do aperto de mão Outra maneira de evitar ser contagiado é simplesmente não apertar a mão. Personalidades importantes como Bill Gates e Donald Trump teriam adotado essa medida por temerem doenças. Aqueles que têm fobia poderiam também usar constantemente álcool em gel, mas correm o risco de parecerem obsessivos ou estranhos. No entanto, há algumas propostas com alternativas a esse cumprimento...

A história do aperto de mão "Não é uma ofensa, apenas faz sentido" Um estudo recente propõe banir completamente os apertos de mão de serviços de saúde, o que significa que os hospitais poderiam ser transformados em zonas livres dessa saudação. Quanto mais pessoas entenderem a ligação com a propagação de doenças, o movimento "antiaperto de mão" ganhará força. Mas o que poderia substituir esse gesto tão tradicional?

A história do aperto de mão Batida de punhos Um estudo mostrou que cumprimentar batendo levemente a parte externa dos punhos transmite 90% menos organismos infecciosos do que o aperto de mão. Com gente como Barack e Michele Obama dando o exemplo, esse pode ser o novo grande gesto. Autoria: Sonya Diehn (nm)



