As principais notícias do dia 25/11/2019

MEIO AMBIENTE

Concentração de gases do efeito estufa bate recorde em 2018

Segundo OMM, nível de gases que causam o aquecimento global aumentou em 2018 num ritmo superior à média da última década. Tendência indica impactos de mudanças climáticas mais graves. Leia mais

Vergonha de voar coloca imigrantes entre a família e o clima

A expressão sueca "flygskam" resume o dilema de quem gosta de viajar, mas quer proteger o clima do planeta. O tema é especialmente sensível para quem voa por necessidade e para preservar os laços com a terra natal. Leia mais

AMÉRICA LATINA

Resultado de eleição no Uruguai é adiado após disputa acirrada

Centro-direitista Luis Lacalle Pou aparece com 1,2% de vantagem em relação ao esquerdista Daniel Martínez, mas não é declarado vencedor oficial. Tribunal determina recontagem de votos diante da pequena diferença. Leia mais

MUNDO

Violência doméstica mata uma mulher a cada três dias na Alemanha

Alemanha registra 140 mil casos de agressões e ameaças cometidas por parceiros ou ex-parceiros em 2018: 81% das vítimas eram mulheres. Governo promete mais investimentos em abrigos para vítimas de violência. Leia mais

Vazamento de dados expõe perseguição sistemática aos uigures na China

Documentos secretos do governo chinês revelam detalhes da lavagem cerebral de minorias muçulmanas em prisões no noroeste do país. "China Cables" revelam sistema de controle físico e mental que Pequim negava. Leia mais

Ladrões levam 1 bilhão de euros em joias de museu em Dresden

Coleções do século 18, sem equivalente na Europa, seriam de ser vendidas. Criminosos podem ter sabotado luz da área, no horário do roubo. Leia mais

Bombas e tiroteios: o cotidiano de uma cidade da Suécia

Malmö, no extremo sul do país, é marcada há anos por violentos conflitos entre gangues. Assassinato recente de um adolescente numa pizzaria leva polícia a montar força-tarefa para combater a violência na área. Leia mais

Opinião: Na Romênia, adeus aos social-democratas, a hora é dos liberal-conservadores

Com nepotismo e corrupção, social-democratas da Romênia cavaram a própria cova. O presidente liberal foi reeleito com dois terços dos votos, e nunca houve um momento tão bom para um recomeço, opina Robert Schwartz. Leia mais

Museu do Prado, lendário templo da arte, faz 200 anos Inaugurado em 1819 O Prado é um dos museus mais famosos do mundo - e um dos mais visitados. Em 19 de novembro de 1819, foi inaugurado com o nome oficial Museo Real de Pintura y Escultura. As obras dos séculos 19 e 20 deixaram o museu em 1971, tornando este templo da arte acima de tudo uma centro de obras dos grandes mestres antigos.

Museu do Prado, lendário templo da arte, faz 200 anos Nudez de Goya A arte espanhola foi naturalmente o foco das atenções desde o início. A pintura de Francisco de Goya "A Maja Nua" foi pintada entre 1795 e 1800. A obra causou um escândalo. A Inquisição Espanhola quis saber de Goya quem encomendou a pintura. Não se sabe o que ele respondeu, mas mesmo assim teve revogado o título de pintor da corte. Hoje, a pintura atrai multidões ao Prado.

Museu do Prado, lendário templo da arte, faz 200 anos Velázquez e a família real Várias obras do espanhol Diego Rodríguez de Silva y Velázquez também podem ser encontradas no Prado. A mais importante e famosa é "As meninas" (aqui um excerto), de 1656. A pintura entrou para a história da arte por refletir o ato de pintar. O próprio Velázquez pode ser visto à esquerda com um pincel.

Museu do Prado, lendário templo da arte, faz 200 anos Nudez de Dürer Hoje, a coleção de pinturas do Prado inclui milhares de quadros. O núcleo espanhol foi ampliado, foram adicionadas obras de Holanda, Itália, França, Inglaterra e dos países de língua alemã. Um dos mais famosos é o trabalho de Albrecht Dürer "Adão e Eva" (1507), pintado sobre madeira, que é mostrado aqui após uma trabalhosa restauração.

Museu do Prado, lendário templo da arte, faz 200 anos Visões de Botticelli Uma obra-prima da pintura italiana no Prado é "História de Nastagio - Parte 1" de Sandro Botticelli (aqui um excerto). A pintura "Encontro com os amaldiçoados na floresta de pinheiros" remonta ao livro Decameron, de Giovanni Boccaccio, e mostra uma mulher sendo perseguida por cães e homens. A pintura é do final do século 15.

Museu do Prado, lendário templo da arte, faz 200 anos Mestres holandeses O museu espanhol também expõe numerosos ícones da pintura holandesa, como por exemplo uma grande obra de Hieronymus Bosch (1450-1516): "O jardim das delícias terrenas". Aqui o espectador pode mergulhar nos inúmeros detalhes de um tríptico de 2,20 por 3,90 metros que trata da história da Criação.

Museu do Prado, lendário templo da arte, faz 200 anos Cenas da Antiguidade O pintor holandês Peter Paul Rubens passou a vida trabalhando em representações de narrativas da Antiguidade. Na pintura "Mercúrio e Argos" (na foto, uma parte da obra) ele descreve magistralmente como o mensageiro divino Mercúrio ataca o guardião Argos para libertar a princesa Io, que fora transformada em vaca.

Museu do Prado, lendário templo da arte, faz 200 anos Danças camponesas O mestre flamengo Jan Brueghel (1568-1625) também está representado em Madri com uma obra importante. A sua pintura "Dança dos Duques" mostra o grande talento deste artista visionário. Jan Brueghel, o Velho, também conhecido como "Brueghel camponês", era considerado um mestre na representação da vida rural. Autoria: Jochen Kürten (rw)



