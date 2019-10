As principais notícias do dia 25/10/2019

MUNDO

Os possíveis cenários caso a UE aceite adiar o Brexit mais uma vez

Embaixadores do bloco concordam, em princípio, sobre necessidade de adiamento mas não sobre prazo. Entenda os três cenários mais prováveis no Reino Unido caso o prazo de saída do bloco seja novamente estendido. Leia mais

Bolsonaro e Fernández serão "buenos hermanos"?

Na Argentina, os peronistas estão prestes a retornar ao poder com a iminente eleição de Alberto Fernández. O que isso significa para as relações com o poderoso vizinho Brasil sob a tutela de Jair Bolsonaro? Leia mais

EUA abrem inquérito criminal sobre investigação de interferência russa

Revisão administrativa sobre a origem da investigação de Mueller, que apontou ingerência de Moscou nas eleições americanas, se transformou em ação criminal, revela fonte anônima. Oposição questiona intenções do governo. Leia mais

O homem que quer empurrar a AfD ainda mais para a direita

Na eleição estadual na Turíngia, no Leste alemão, o partido populista de direita pode arrebatar até um quarto dos votos. Seu principal candidato é Björn Höcke, que não hesita em usar retórica reminiscente do nazismo. Leia mais

BRASIL

Decisão de Toffoli "torna combate à lavagem impossível", diz diretor da OCDE

Presidente do STF suspendeu investigações que usam relatórios do Coaf obtidos sem autorização judicial, em contraste com a maioria dos países-membros da organização, que não impõem esse tipo de restrição. Leia mais

O papel inédito das mulheres no Sínodo para a Amazônia

Ouvidas pela primeira vez desde as reuniões preparatórias, mulheres dos nove países amazônicos trazem ao Vaticano relatos de povos locais e um pedido de ajuda. Participação feminina, porém, ainda gera desconforto. Leia mais

CIÊNCIA

Como funcionam os computadores quânticos?

Superando as barreiras da computação binária, os dispositivos quânticos são capazes de realizar um número gigantesco de tarefas a alta velocidade. Mas ainda falta muito para que substituam as máquinas convencionais. Leia mais

Descoberta de fósseis revela origem do mundo moderno após dinossauros

Pesquisadores encontram nos EUA indícios que ajudam a entender como animais e vegetais se desenvolveram após devastação causada por impacto de asteroide, que extinguiu dinossauros e pavimentou a ascensão dos mamíferos. Leia mais

Nova espécie de besouro ganha o nome de Greta Thunberg

Inseto, que mede menos de um milímetro, foi redescoberto em antiga coleção que estava no Museu de História Natural de Londres. Com homenagem, cientista reconhece contribuição de ativista para causas ambientais. Leia mais

______________

______________

