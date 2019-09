As principais notícias do dia 25/09/2019

Dez cidades muradas na Alemanha

Aachen

A primeira muralha ao redor de Aachen, no oeste da Alemanha, data de 1171 e tinha cerca de 2,5 km de comprimento. No século 13, uma segunda estrutura, com cerca de 5,3 km, foi erguida ao redor da primeira. Alguns trechos ainda existem, assim como três torres e dois portões, o Ponttor e o Marschiertor (foto) – estão entre os mais bem preservados do país. Ambos quase foram demolidos no século 19.