As principais notícias do dia 25/09/18

BRASIL

Mandato de pai para filho

No Brasil, o parentesco com um político funciona como um atalho para ser eleito. Candidatos herdam não só o sobrenome, mas também o apoio da máquina de propaganda, algo que dificulta a renovação do Congresso. Leia mais

Na ONU, Temer afirma que entrega país melhor que recebeu

Presidente diz que Brasil retornou "ao trilho do desenvolvimento" e que deixará o cargo com "a tranquilidade do dever cumprido". Leia mais

"Objetos ficam a cada dia mais danificados no Museu Nacional"

Após visita ao Rio, especialistas alemães alertam para necessidade de começar logo o trabalho de restauração. Leia mais

MUNDO

Na ONU, Trump pede ajuda para "restaurar democracia" na Venezuela

Em discurso na Assembleia Geral da ONU, presidente americano pede também que comunidade internacional isole o Irã e anuncia que limitará em 25% contribuição dos EUA a missões de paz da organização. Leia mais

Deputado próximo de Merkel perde liderança de bancada conservadora

Parlamentares de CDU e CSU rejeitam candidato apoiado pela chanceler federal e elegem concorrente para chefiar a bancada no Bundestag. Merkel reconhece derrota. Leia mais

Opinião: A Igreja Católica tem que se transformar

Relatório encomendado pelos bispos alemães confirma dimensão dos abusos sexuais de menores e papel desempenhado pelas estruturas eclesiásticas. Leia mais

Premiê da Nova Zelândia leva bebê a Assembleia da ONU

Primeira-ministra faz história ao se tornar primeira líder mundial a levar neném para evento das Nações Unidas. Leia mais

FUTEBOL

Coluna Halbzeit: A "Velha Senhora" dá o ar de sua graça na Bundesliga

Com três vitórias e um empate, o Hertha Berlim tem o melhor início de temporada nos 126 anos de existência do clube. Leia mais

Atraso de avião faz orquestra suíça dar canja no aeroporto de Genebra