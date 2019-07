As principais notícias do dia 25/07/2019

Seis meses do desastre de Brumadinho

Flagrante da tragédia

Às 12h28, uma câmera acoplada a uma grua filmou o colapso da B1. As imagens ainda ajudam no planejamento da operação, assim como um aplicativo que os bombeiros usam num celular especial em campo. Quando algo é localizado na área atingida, os oficiais gravam no app as informações de coordenadas e profundidade. No mapa, esses dados ajudam a guiar os pontos onde as buscas devem se concentrar.