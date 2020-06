As principais notícias do dia 25/06/2020

BRASIL

Bolsonaro nomeia técnico ligado aos militares para o Ministério da Educação.

Carlos Alberto Decotelli é o primeiro ministro negro do governo e foge do perfil olavista que vinha provocando atritos no MEC. Ele entra no lugar de Abraham Weintraub com a expectativa de adotar tom mais moderador. Leia mais

Brasil registra mais 1.141 mortes por covid-19. Total chega a 54.971

Epidemia avança em São Paulo e estado já tem oficialmente mais casos da doença do que a Itália e a Espanha. Leia mais

TJ do Rio tira caso Flávio Bolsonaro de juiz e manda investigação para 2° instância

Desembargadores concederam foro especial para senador, suspeito de comandar organização criminosa que desviava recursos do Legislativo do Rio destinados a salários de assessores. Decisões anteriores, porém, são mantidas. Leia mais

"Não é um trabalho normal, é uma missão de vida"

Em hospital de campanha na Grande São Paulo, profissionais lutam para combater a covid-19 e, ao mesmo tempo, manter a saúde psicológica dos pacientes. "Ninguém quer estar aqui", diz psicóloga. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha reimpõe isolamento a centenas de milhares

Após surto em frigorífico, medidas para conter a covid-19 são aplicadas em dois distritos no oeste do país, afetando 640 mil pessoas. Estados vizinhos e Áustria restringem entrada de viajantes provenientes da região. Leia mais

MUNDO

OMS alerta para ressurgimento da pandemia na Europa

Organização afirma que, se transmissão do coronavírus não for controlada, sistemas de saúde europeus poderão ficar à beira do colapso. Alemanha e França reforçam apoio à agência, com Berlim prometendo € 500 milhões. Leia mais

Vida no campo atrai cada vez mais japoneses

Pandemia reforça um desejo de muitos no Japão: sair do ritmo acelerado das metrópoles e viver um idílio rural. Comunidades oferecem incentivos para atrair moradores e combater o êxodo de sua população jovem. Leia mais

Sede da Nasa receberá nome de engenheira afro-americana

Prédio da agência espacial americana em Washington vai homenagear Mary W. Jackson, primeira engenheira negra da Nasa, cuja história foi tema de filme em 2016. Leia mais

Pandemia agrava crise de refugiados venezuelanos no Peru

Coronavírus atinge duramente venezuelanos que fugiram de caos econômico e político. Com medo, fome e sem ter onde morar, muitos se arriscam no caminho de volta à Venezuela, apesar de fronteiras fechadas. Leia mais

Russos votam reforma que pode manter Putin no poder até 2036

Alterações constitucionais criam exceção para atual ocupante do Kremlin, que poderá concorrer a mais dois mandatos, e vêm acompanhadas de diversos atrativos para o eleitorado. Leia mais

EUA e China travam disputa particular por vacina

Atualmente, há sete pesquisas na segunda fase de testes para uma imunização contra covid-19. Delas, cinco estão nas mãos de americanos e chineses. Dúvida é como o resto do mundo pode sair prejudicado dessa corrida. Leia mais

Conflito coreano: 70 anos de uma guerra sem fim

Há sete décadas, partes sul e norte da península entravam em conflito. Como um acordo de paz nunca foi firmado, tecnicamente elas seguem em guerra. Ainda hoje, pequeno erro de cálculo pode levá-las de volta às armas. Leia mais

