As principais notícias do dia 25/06/18

Os mais belos destinos turísticos da Rússia

Sochi: balneário no Mar Negro

Com temperatura da água de 24°C no alto verão e um clima subtropical, Sochi é a capital de veraneio da Rússia. Com as montanhas do Cáucaso ao fundo, as palmeiras do calçadão da praia são perfeitas para um passeio. Sochi é a sede mais ao Sul da Copa do Mundo e promete calor a jogadores e fãs.

Autoria: Kerstin Schmidt (ca)