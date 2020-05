As principais notícias do dia 25/05/2020

CORONAVÍRUS

Mundo tem mais de 5,4 milhões de casos e 345 mil mortes; 2,1 milhões se recuperaram.

OMS suspende testes com hidroxicloroquina

País concentra mais da metade do total de mortes na América Latina e Caribe.

Alemanha entra em recessão

Japão decide retirar alerta sanitário em todo o país

BRASIL

Parlamentares europeus condenam declarações de Salles em reunião ministerial

Para deputados ouvidos pela DW Brasil, ministro demonstra "cinismo misantropo" e confirma "política destruidora" promovida por Bolsonaro. Eurodeputada alemã defende ainda que acordo UE-Mercosul não seja ratificado.

Por dentro da UTI no principal front contra a covid-19 em São Paulo

No epicentro do novo coronavírus no Brasil, profissionais de saúde no distrito que concentra mais mortes relatam esgotamento. "A sensação é de nadar no seco, não vemos uma luz no fim do túnel", diz médica.

Opinião: O gabinete dos horrores

Após reunião mostrar que Bolsonaro desrespeita as instituições democráticas e ignora a pandemia, quem continua em seu gabinete é corresponsável pelo fracasso do governo na crise do coronavírus, opina Alexander Busch.

Bolsonaro não apoiou agenda anticorrupção, afirma Moro

Em entrevista ao Fantástico, ex-ministro reitera que presidente interferiu na PF, diz que estava desconfortável na reunião de 22 de abril, questiona alianças políticas feitas pelo governo e critica gestão da epidemia.

Relatório aponta que 99% do desmatamento no Brasil em 2019 foi ilegal

Levantamento inédito mostra que áreas mais atingidas são a Amazônia e o Cerrado. Cerca de 11% dos alertas foram registrados em unidades de conservação e quase 6% em terras indígenas.

ALEMANHA

Governador alemão é criticado após propor suspensão de medidas anticoronavírus

Com seu plano de revogar as restrições em seu estado a partir de 6 de junho, líder da Turíngia gera debate sobre fim das medidas de combate à covid-19 no país. "Experimento altamente perigoso", diz governo da Baviera.

Justiça alemã condena Volkswagen a indenizar cliente lesado

Empresa é acusada de prejudicar motoristas ao instalar dispositivo que fazia veículos parecerem menos poluentes, no escândalo conhecido como Dieselgate. Decisão abre precedente para julgamento de milhares de ações.

MUNDO

OMS suspende testes com hidroxicloroquina

Medida é tomada como precaução após estudo revelar aumento do risco de morte nos pacientes com covid-19.

Personalidades pedem valorização das vidas dos idosos em meio à pandemia

Em texto divulgado na Alemanha, políticos, cientistas e religiosos alertam contra seletividade nos sistemas de saúde em detrimento das pessoas mais vulneráveis e pedem "revolta moral" para "salvar vidas".

Johnson é criticado por não demitir assessor que violou isolamento

Braço direito do líder britânico viajou 400 quilômetros para ficar na casa dos pais, apesar de apresentar sintomas de covid-19. Premiê defendeu assessor e gerou revolta até mesmo entre membros do seu partido.

Os países que dão exemplo no combate à covid-19 nas Américas

Enquanto Brasil e Estados Unidos quebram tristes recordes em mortes e infecções por coronavírus, países como Paraguai, Uruguai e Costa Rica se destacam pelas ações para conter o avanço da pandemia.