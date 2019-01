As principais notícias do dia 25/01/2019

BRASIL

Barragem da Vale se rompe e atinge comunidade em Brumadinho

Mar de lama destrói casas e deixa feridos e mortos na região metropolitana de Belo Horizonte, após incidente envolvendo a Mina Córrego do Feijão. Há centenas de desaparecidos. Leia mais

Bolsonaro em Davos: uma vitrine desperdiçada

Era alta a expectativa sobre a estreia internacional do presidente no Fórum Econômico Mundial. Mas, para especialistas, participação evidenciou inexperiência e emitiu sinais preocupantes para o exterior. Leia mais

Imprensa europeia destaca decisão de Wyllys de deixar Brasil

Publicações destacam clima crescente de homofobia no Brasil, rusgas do parlamentar com Bolsonaro e lembram de campanhas de difamação nas mídias sociais contra o deputado, lançadas por apoiadores do atual presidente. Leia mais

AMÉRICA LATINA

O pôquer das potências mundiais na Venezuela

A crise no país com as maiores reservas de petróleo do mundo se tornou um caso internacional. Entre os atores desse jogo estão EUA, China, Rússia e até a Turquia. A disputa de interesses é travada silenciosamente. Leia mais

De aliados a inimigos: crônica das relações entre EUA e Venezuela

Tensões entre Caracas e Washington atingiram seu ponto mais crítico após Maduro romper laços diplomáticos com os EUA. Reveja os fatos que marcaram a relação bilateral, do elo petrolífero ao antiamericanismo. Leia mais

Apoio do Exército é o fator decisivo na Venezuela

Comando das Forças Armadas lucra com o regime e se colocou do lado de Maduro. Mas especialistas veem divisões e insatisfação entre baixo escalão e soldados, que também sofrem com a crise econômica. Leia mais

MUNDO

Aliado de Trump é preso em investigação sobre ingerência russa

Ex-assessor de campanha Roger Stone é acusado de obstruir investigações sobre suposta interferência de Moscou nas eleições de 2016 e de envolvimento no vazamento de e-mails do Partido Democrata. Leia mais

Grécia aprova acordo que muda o nome da Macedônia

Por maioria apertada, Parlamento grego encerra disputa de quase três décadas com o país vizinho, que passa a se chamar Macedônia do Norte. Leia mais

