As principais notícias do dia 24/10/2019

BRASIL

Queiroz reaparece discutindo indicações para cargos em Brasília

Áudio divulgado por jornal mostra que mesmo após escândalo de movimentação financeira ex-assessor ligado à família Bolsonaro segue atuante, desta vez no Congresso Nacional.Leia mais

Análise: Previdência deve ser única reforma bem-sucedida de Bolsonaro

Com a reforma do sistema de aposentadorias, o Brasil alcançou algo hoje pouco provável na maioria das democracias do mundo. Mas rota de colisão do clã Bolsonaro com o Congresso deve frear planos de reformas do governo. Leia mais

O desafio de conter as manchas de óleo no Nordeste

Especialistas criticam resposta do governo a desastre ambiental e citam procedimentos adotados por outros países em casos semelhantes. Uma das medidas recomendadas é treinar moradores da costa para lidar com o problema. Leia mais

MPF pede anulação de condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia

Ex-presidente foi sentenciado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de prisão no processo. Procurador cita decisões do STF determinando que réus delatados têm direito a fazer alegações finais após delatores. Leia mais

MUNDO

Vaticano vira palco para denúncias de violência na Amazônia

Em reuniões paralelas a Sínodo da Igreja Católica, povos da Amazônia denunciam tráfico de pessoas, invasão de terras e conflitos. "O papa está nos dando uma chance de sermos protagonistas", diz indígena. Leia mais

Pacote de medidas de Piñera aplacará protestos no Chile?

Com desigualdade gritante, atual crise poderia ter eclodido a qualquer momento, avaliam especialistas. Presidente anunciou medidas para 2020, mas problema não é orçamentário, e sim de modelo social. Leia mais

Morales se proclama vencedor das eleições na Bolívia

Em fala contraditória, presidente disse que resultados apontam sua reeleição no primeiro turno, mas que ele acharia "lindo" disputar uma segunda rodada. Oposição acusa fraude no pleito. Leia mais

Opinião: O tempo do ditador Franco finalmente acabou

Exumação do líder do regime brutal que dominou a Espanha por 36 anos é um ato simbólico potente. Não tornará fascistas em democratas, mas é um ponto de partida para a cura de feridas do passado, opina Cristina Burack. Leia mais

Polícia britânica diz que 39 corpos encontrados em caminhão eram de chineses

Autoridades afirmam que vítimas localizadas em contêiner refrigerado eram oito mulheres e 31 homens de nacionalidade chinesa. Polícia crê que caminhão e contêiner seguiram rotas distintas pouco antes de serem achados. Leia mais

Dissidente chinês ganha prêmio de direitos humanos da União Europeia

Condenado em 2014 à prisão perpétua na China por "separatismo", economista Ilham Tohti luta pelos direitos da minoria uigur. Marielle Franco, Raoni e a ambientalista Claudelice Silva estavam entre os finalistas. Leia mais

ALEMANHA

Um em cada quatro alemães expressa ideias antissemitas

Pesquisa aponta que 27% da população alemã concorda com estereótipos antissemitas, como o de que "os judeus detêm muito poder sobre a economia”. Mais de 40% dizem que "os judeus falam demais sobre o Holocausto”.Leia mais

Da Vinci no Louvre, uma grande retrospectiva desfalcada

Ao anunciar uma mostra completa, pelos 500 anos do gênio universal italiano, o museu parisiense não contara com a competição entre as instituições de arte, nem com as mesquinharias políticas numa era de neonacionalismo. Leia mais

Dez razões para visitar a Islândia Natureza espetacular A Islândia é uma terra de contrastes, que reúne fenômenos naturais extraordinários e de grande beleza. Desertos, vales, fiordes, geleiras e muitos outros tipos de paisagens podem ser encontrados ali. Um quarto da ilha é ocupado por áreas vulcânicas; 12%, por geleiras e somente 1% do território é coberto por florestas.

Dez razões para visitar a Islândia Vulcões ativos A erupção do vulcão Eyjafjallajökull, em 2010, foi manchete em todo o mundo. Em parte devido ao seu nome impronunciável, mas também por causa das nuvens de poeira que cobriram a Europa, interrompendo o tráfego aéreo por vários dias. No país insular, existem cerca de 130 vulcões. Desses, aproximadamente 30 são classificados como potencialmente ativos.

Dez razões para visitar a Islândia Gigantes brancos Na Islândia, muitos vulcões estão escondidos sob uma camada de gelo. Só a Vatnajökull, a maior geleira, cobre uma área de 1,2 mil campos de futebol. Um passeio sobre o gelo é bastante impressionante, mas somente na companhia de um guia profissional, o visitante deve se aventurar no "deserto de neve", pois ali, rapidamente, formam-se fendas e rachaduras.

Dez razões para visitar a Islândia Cachoeiras trovejantes A água proveniente do derretimento das geleiras segue o seu caminho através de muitos rios até a costa. Nesse percurso, ela forma centenas de quedas d'água, às vezes com uma imensa força, como a Gullfoss, a cachoeira dourada. Pode-se ter uma ideia da dimensão dessa catarata através das pequenas figuras dos turistas na plataforma de observação à esquerda desta foto.

Dez razões para visitar a Islândia Gêiseres em ebulição A água assume uma forma de bola e explode, formando no ar uma coluna de água fervente de 30 metros de altura. A cada poucos minutos, o famoso gêiser Strokkur (barril de manteiga) irrompe para o deleite dos muitos turistas assistindo a esse espetáculo natural. Ele se localizada na área geotérmica de Haukadalur, no sudoeste da ilha.

Dez razões para visitar a Islândia Spas termais Na Islândia, Haukadalur não é o único lugar onde se encontram águas termais, que se espalham pela ilha e são usadas, em parte, para o banho. A mais conhecida está localizada entre o aeroporto em Keflavik e a capital Reykjavik: rica em minerais, a Lagoa Azul ("Bláa lónið", em islandês) é um dos spas termais mais conhecidos. Banhar-se ali tem efeito beneficiais, especialmente para a pele.

Dez razões para visitar a Islândia Vida urbana Uma vida urbana agitada não é necessariamente o que vai se encontrar no país conhecido como um paraíso natural. Atualmente, a ilha possui cerca de 320 mil habitantes. Na capital Reykjavik (baía fumegante, em islandês) e arredores, encontra-se boa parte deles: por volta de 120 mil pessoas. Assim, quem estiver à procura de divertimento pode ir à rua Laugavegur, no centro da capital islandesa.

Dez razões para visitar a Islândia Cavalos robustos A natureza, por sua vez, pode ser explorada num jipe, em caminhadas ou a cavalo. Esses animais desempenham um importante papel na ilha. Não somente como meio de transporte, mas também como fonte de renda, essa robusta espécie de equinos tem muitos fãs. Durante o verão, eles correm livremente nos planaltos. Somente no outono, eles são levados de volta para os vales: sempre um grande espetáculo.

Dez razões para visitar a Islândia Terra de duendes Aqueles que já viram a natureza encantada da Islândia compreendem rapidamente por que tantos habitantes da ilha acreditam em duendes. Há ate mesmo inventários de espíritos naturais vivos e mapas marcando o habitat desses seres. As estradas são construídas contornando tais locais. Na foto, vê-se uma pedra ou um duende? De qualquer forma, ele tem um nome: Hraunkarl.

Dez razões para visitar a Islândia Céus brilhantes Nos meses de verão, nunca escurece realmente sobre a ilha, enquanto no inverno, são raros os dias ensolarados. Mas o escuro também tem suas vantagens: principalmente entre meados de outubro e meados de março, pode-se admirar a Aurora Boreal. Também chamadas de "luzes do norte", essas auroras polares iluminam magicamente o céu noturno em verde, violeta e vermelho. Autoria: Elisabeth Yorck von Wartenburg (ca)



