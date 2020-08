As principais notícias do dia 24/08/2020

MUNDO

Hong Kong registra primeiro caso confirmado de reinfecção por covid-19

Paciente de 33 anos contraiu novamente o vírus pouco mais de quatro meses depois de ter se recuperado da doença. Descoberta é um revés para defensores da estratégia de imunidade de rebanho. Leia mais

Trump alerta para "fraude" nas eleições americanas

Ao ter sua candidatura oficialmente confirmada pelo Partido Republicano, presidente dos EUA diz que coronavírus será usado para "trapaça" nas eleições e critica votação pelo correio em meio à pandemia. Leia mais

Protestos eclodem em Wisconsin após novo caso de violência policial

Policiais atiram várias vezes pelas costas contra homem negro aparentemente desarmado. Ele está internado em estado grave. Democratas condenam ação enquanto republicanos os acusam de se precipitarem. Leia mais

Hospital alemão encontra sinais de envenenamento em Navalny

Líder oposicionista russo está internado em hospital em Berlim, sob escolta policial para sua proteção. Ele foi transferido da Sibéria para a Alemanha no sábado, após médicos russos negarem a suspeita de envenenamento. Leia mais

Eficácia de tratamento com plasma contra covid-19 ainda é uma incógnita

Não há estudos abrangentes sobre terapia aprovada por Donald Trump nos Estados Unidos. Desenvolvido em 1890, método consiste na transferência de anticorpos de recuperados para doentes, porém, pode ter efeitos colaterais. Leia mais

Opinião: Colômbia fracassa na luta contra a violência

O presidente minimizou o massacre de ao menos 33 jovens em apenas duas semanas como "homicídios coletivos". Com essa atitude, o país continuará sendo tão perigoso quanto era sob seu antecessor, opina Uta Thofern. Leia mais

BRASIL

Entidades condenam novo ataque de Bolsonaro à imprensa

Abraji, ANJ, RSF e OAB classificam de lamentável, incompatível e "própria de ditaduras" fala do presidente de que sua vontade era "encher de porrada" repórter que o questionou sobre depósitos de Queiroz à primeira-dama. Leia mais

Brasil supera 115 mil mortes por covid-19

País teve 17 mil casos e 565 óbitos nas últimas 24 horas. Total de infecções sobe para 3.622.861. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 2,7 milhões de pessoas se recuperaram da doença. Leia mais

ALEMANHA

Berlinale deixará de separar prêmios de atuação por gênero

Festival de Berlim abre mão de prêmios de melhor atriz e melhor ator para conceder uma única honraria, independente de premiado ser homem ou mulher. Iniciativa é voltada a tornar evento neutro em questões de gênero. Leia mais

Universidade alemã oferece bolsa para não fazer nada

Projeto de arte dará 1.600 euros para candidatos que apresentarem as melhores ideias sobre o que pretendem não fazer. Iniciativa quer estimular reflexão sobre valores da sociedade. Leia mais​​​​​​​

O muro da confusão

Durante mais de uma década, um pedaço de muro ao lado do Reichstag foi confundido com o Muro de Berlim por turistas estrangeiros desavisados. Agora, uma placa explicativa em inglês deve acabar com a confusão.Leia mais​​​​​​​