As principais notícias do dia 24/07/2020

MUNDO

China ordena fechamento de consulado americano

Decisão ocorre em retaliação à ordem do governo Trump para o encerramento das atividades da representação diplomática chinesa em Houston, no Texas. Pequim defende resposta considerada "legítima e necessária". Leia mais

Coronavírus pode ser transmitido em raio de oito metros, diz estudo

Pesquisadores analisam surto em frigorífico alemão e revelam que transmissão do vírus não depende apenas de proximidade social, mas também das condições do ambiente. Leia mais

"Reconverter Santa Sofia em mesquita é populismo", diz Nobel turco

Antiga basílica transformada em museu em 1934 reabre ao culto muçulmano. Para Orhan Pamuk, um dos romancistas mais prestigiados da Turquia e Nobel da Literatura, episódio desfaz imagem secular do país. Leia mais

Opinião: O plano de Trump para ficar na Casa Branca

Diante da queda de popularidade, presidente americano adotou uma estratégia para garantir a reeleição: em vez de declarar guerra a outros países, ele declara guerra ao próprio povo, comenta Ines Pohl. Leia mais

Trump cancela convenção republicana em meio a avanço da covid-19 nos EUA

Evento deveria ocorrer no final de agosto na Flórida. Com aumento no número de casos e mortes, presidente americano mudou tom no discurso sobre a doença e chegou a admitir gravidade da pandemia. Leia mais

ALEMANHA

Quatro em cinco alemães aceitam bem medidas anti-covid, mostra pesquisa

Apenas 19% dos consultados não se habituaram a máscaras e outras regras impostas pela pandemia. Eleitores da populista AfD são os que têm mais dificuldade em se adaptar, ao contrário dos verdes. Leia mais

Alemanha oferecerá testes em aeroportos como alternativa à quarentena

Já a França vai exigir exames obrigatórios para viajantes procedentes de 16 países mais gravemente afetados pela pandemia, incluindo o Brasil. Leia mais

Cães farejadores alemães conseguem detectar covid-19

Pesquisadores descobriram que cães farejadores podem discernir entre amostras de indivíduos saudáveis e infectados pelo vírus. Nível de precisão é tão alto que se vê possibilidade de aplicação prática. Leia mais

BRASIL

Brasil acumula mais de 85 mil mortes por covid-19

Mais 1.156 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Total de casos da doença identificados chega 2,34 milhões, após a notificação de mais 55 mil diagnósticos com resultado positivo. Leia mais

Mulheres e negros são os mais afetados pela covid-19 no Brasil, aponta IBGE

A cada dez pessoas que relatam mais de um sintoma da doença, sete são pretas ou pardas – parcela da população fortemente dependente da informalidade. Em relação a homens, mulheres têm saúde e trabalho mais prejudicados. Leia mais

ESPORTE

GP do Brasil é cancelado por causa da pandemia

Todas as provas da Fórmula 1 nas Américas, continente mais afetado pelo vírus, foram excluídas do calendário 2020. Organização anuncia novas etapas na Europa entre outubro e novembro. Leia mais

_____________________

_____________________