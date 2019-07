As principais notícias do dia 24/07/2019

MUNDO

Boris Johnson diz que Brexit sem acordo é possibilidade remota

Premiê britânico toma posse e, em seu primeiro discurso, promete saída do Reino Unido em 31 de outubro, com ou sem pacto com a UE. Assegura, contudo, que está em melhores condições para negociar com europeus. Leia mais

Os cinco principais desafios de Boris Johnson

Novo premiê do Reino Unido está diante de tarefas que vão das difíceis negociações sobre o Brexit à missão de unir um país dividido. Sua maneira de lidar com crises internacionais também será observada de perto. Leia mais

Onda de calor extremo sufoca a Europa

Termômetros marcam cerca de 40°C no sul e no centro do continente. Recordes históricos são batidos em vários países. Autoridades determinam medidas de emergência, como economia de água e restrição de serviços. Leia mais

Polícia alemã matou 11 pessoas a tiros em 2018

Cifra diminuiu em relação a 2017, quando 14 foram mortos por policiais no país. Sindicatos exaltam disciplina dos agentes, apesar do aumento da criminalidade: ao todo, 56 disparos foram efetuados ao longo do ano passado. Leia mais

BRASIL

"Bolsonaro está mal informado", diz diretor-geral da FAO

José Graziano da Silva afirma que mesmo a retratação do presidente sobre a fome no Brasil demonstrou seu desleixo com o tema. Um dos articuladores do Fome Zero, ele defende que não se deve combater a fome com ideologia. Leia mais

Petrobras privatiza BR Distribuidora e arrecada R$ 8,6 bilhões

Estatal vende 30% de suas ações da subsidiária, que passa a ser controlada pelo setor privado. Distribuidora é a maior do Brasil, com postos de combustíveis em todos os estados e mais de 27% de participação no mercado. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: A Amazônia e as lições do Brasil

Sob Bolsonaro, o desmatamento da Amazônia voltou a crescer. Enquanto isso, o presidente diz que não há floresta na Europa, sendo que um terço da Alemanha é mata. O que ele acha que os alemães têm a aprender com o Brasil? Leia mais

ESPORTE

A um ano dos Jogos Olímpicos, Tóquio tenta abafar críticas

Acusações de corrupção, explosão de custos e violações trabalhistas ofuscam os preparativos para o evento esportivo na capital japonesa, que deve deixar uma conta salgada para os contribuintes. Leia mais

Assistir ao vídeo 02:04 "Avós voluntários" adotam crianças refugiadas na Alemanha

Dicas para combater o estresse Praticar esporte Exercícios moderados são uma boa forma de combater o estresse e seus efeitos. As modalidades mais adequadas são o ciclismo e a corrida, que ajudam a reduzir os hormônios do estresse e fortalecem o sistema cardiovascular. Estudos mostram que até pessoas que se sentem esgotadas consideram esses esportes uma ajuda. Já esportes competitivos podem causar mais estresse.

Dicas para combater o estresse Usar técnicas de relaxamento Técnicas como relaxamento muscular progressivo, treinamento autógeno, ioga e meditação aliviam a tensão física e emocional. Elas deixam a pessoa mais resistente, mais relaxada e feliz. As técnicas de relaxamento também podem aliviar em situações de estresse agudo.

Dicas para combater o estresse Procurar lugares tranquilos O silêncio é um medicamento eficaz contra o estresse. Os nervos se acalmam, o cérebro e os sentidos podem se regenerar. Se houver um local silencioso em seu trabalho ou na sua casa, ele deve ser frequentado regularmente por 15 a 20 minutos. Até mesmo em cidades grandes há locais calmos, como bibliotecas e parques.

Dicas para combater o estresse Calma na natureza Pesquisadores holandeses descobriram que a cor verde relaxa e nos torna felizes. A saúde mental de pessoas que têm jardim ou vivem perto de um parque comprovadamente é melhor que a de outros moradores da cidade. Além disso, elas têm menos problemas cardiovasculares. Portanto, é preciso ir com maior frequência às áreas verdes e sentir o cheiro e ouvir os sons da natureza.

Dicas para combater o estresse Planejar momentos de calma Para manter uma regularidade nas medidas contra o estresse, como correr, fazer treinamento autógeno ou caminhadas no parque, é importante agendá-las. Caso contrário, enchemos nosso dia de compromissos e pioramos nossa sensação de estresse. Quem já se sente esgotado, deve reduzir seus compromissos em favor do descanso físico e mental.

Dicas para combater o estresse Pausas no trabalho O cérebro e o corpo precisam ter a oportunidade de se regenerar. Quem passa o dia inteiro sentado no escritório sofre de tensão muscular, e o nível de hormônios do estresse no sangue fica crítico. Passeios curtos e rápidos no ar fresco, acompanhados de exercícios de alongamento, podem fazer milagres. E a pessoa retorna ao trabalho bem mais relaxada.

Dicas para combater o estresse Dormir o suficiente A maioria das pessoas dorme muito pouco. O tempo adequado de sono é uma questão muito individual. É durante o sono que o corpo reduz o estresse que acumulamos. O local adequado para dormir é um quarto escuro, silencioso e, se, possível, bem ventilado.



