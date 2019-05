As principais notícias do dia 24/05/2019

EUROPA

May sucumbe ao caos do Brexit

Retirar um país da UE se provou ser um desafio muito maior do que parecia, dividindo a população britânica e a classe política. A premiê se perdeu em meio a isso. E não lhe restou saída, senão a própria. Leia mais

Holanda freia o populismo eurocético

Partidos pró-UE devem ganhar maioria dos assentos holandeses no Parlamento Europeu, segundo pesquisa de boca de urna. Eleitores britânicos e residentes no Reino Unido relatam irregularidades e votos "desaparecidos". Leia mais

Opinião: Os jovens estão mais politizados – uma boa notícia

Vídeo de jovem "destruindo" partido de Angela Merkel é sensação na Alemanha. Criticado por muitos pela forma de se expor e pelo tom crítico, o youtuber Rezo é, na verdade, um trunfo para a democracia. Leia mais

BRASIL

Luta contra homofobia ainda tem longo caminho no Brasil

Decisão do STF de criminalizar homofobia é avanço e não deixa de ser simbólica em tempos de conservadorismo em alta na sociedade brasileira. Mas movimento LGBTI se encontra ainda diante de grandes desafios. Leia mais

Filme de Karim Aïnouz é premiado em Cannes

Longa "A vida invisível de Eurídice Gusmão" ganha mostra Um Certo Olhar. Essa é a primeira vez que um filme brasileiro vence a principal competição paralela do festival francês. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Em meio a crise, venezuelanos caçam animais ameaçados

Salários baixos e escassez de alimentos provocada por crise econômica faz com que animais silvestres, como botos e peixes-boi, sejam caçados na Venezuela. Especialistas alertam para graves danos a ecossistemas. Leia mais

Centenas de milhares protestam contra mudanças climáticas pelo mundo

Para que ir à escola, se não há futuro? Essa pergunta levou multidões às ruas do mundo em mais uma jornada do movimento "Fridays for Future". Em meio a eleições europeias, manifestações ganham maior peso no continente. Leia mais

___________

Assistir ao vídeo 03:47 Compartilhar Aspargo branco: o rei da primavera na Europa Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3Itcx Aspargo branco: o rei da primavera na Europa

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter