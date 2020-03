As principais notícias do dia 24/03/2020

CORONAVÍRUS

Jogos Olímpicos de Tóquio são adiados para 2021

Pedido foi feito pelo premiê Shinzo Abe ao Comitê Olímpico Internacional, que concordou com a proposta. É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que uma edição dos jogos não vai ocorrer na data prevista. Leia mais

Como o Japão mantém o coronavírus sob controle

País parece ter disseminação limitada da covid-19, apesar da proximidade com a China, grande densidade demográfica e alto número de idosos. A experiência japonesa pode servir de lição ao resto do mundo. Leia mais

Coronavírus expõe vulnerabilidade de idosos na Europa

Militares espanhóis encontraram idosos abandonados ou mortos em casas de repouso, e procurador-geral anuncia investigação. Alemanha teme lacuna na assistência doméstica a milhares de pessoas. Leia mais

Pandemia do coronavírus pode levar fome a quem depende da merenda escolar

Diante do fechamento de escolas para frear a pandemia de covid-19, professores se preocupam com alunos que ficarão sem refeição oferecida pelo governo. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação busca solução. Leia mais

Coluna Halbzeit: Em tempos de coronavírus, futebol dá lições de solidariedade

Jogadores alemães lançam a iniciativa #WeKickCorona, com o objetivo de apoiar financeiramente organizações humanitárias, e torcidas organizadas ajudam idosos com compras, idas à farmácia e encomendas. Leia mais

ECONOMIA

As medidas de Bolsonaro para reduzir custos trabalhistas em meio ao coronavírus

Diante de impactos econômicos da pandemia de covid-19, governo autoriza flexibilização de contratos e deve liberar corte de jornadas e salários. Para economistas, medidas não bastam para proteger empresas e pobres. Leia mais

Pandemia coloca mais pressão sobre entregadores de aplicativos de comida

Com cidades em todo o mundo com bloqueio parcial ou total por conta do Sars-Cov-2, serviços de entrega viraram uma salvação para os clientes. Mas funcionários têm alertado para problemas na segurança dos entregadores. Leia mais

CULTURA

Morre aos 92 anos Albert Uderzo, um dos criadores de Asterix

Ilustrador francês ficou conhecido ao lado de René Goscinny pela criação do personagem gaulês nos anos 1950. Seis décadas depois, 370 milhões de cópias das aventuras de Asterix e Obelix foram vendidas mundo afora. Leia mais

____________

Assistir ao vídeo 01:09 Compartilhar Cidades oferecem vacinação contra gripe por drive-thru Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3Zxri Em tempos de coronavírus, cidades brasileiras oferecem vacinação contra gripe por drive-thru

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter