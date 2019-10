As principais notícias do dia 23/10/2019

MUNDO

Trump anuncia fim das sanções contra a Turquia

Decisão ocorre após governos turco e russo acertarem criação de "zona de segurança" no nordeste da Síria. Presidente americano diz que acordo é "um sucesso" e declara permanente o cessar-fogo na região. Leia mais

Polícia encontra 39 corpos em caminhão na Inglaterra

Autoridades apontam que veículo partiu da Bélgica e desembarcou em área a leste de Londres. Motorista, norte-irlandês de 25 anos, é detido por suspeita de assassinato. Leia mais

Mulheres se destacam como força política e social no Líbano

Manifestante enfrentando guarda-costas armado em Beirute ilustra crescente presença feminina nos protestos libaneses. Assim, elas dão continuidade a um dos mais antigos movimentos pelos direitos das mulheres na região. Leia mais

BRASIL

Greenpeace derrama "óleo" em frente ao Planalto

Grupo espalha líquido preto para protestar contra falta de ação do governo no combate às manchas de óleo no litoral do Nordeste. Dezenove manifestantes são detidos. Ministro chama participantes de "ecoterroristas".Leia mais

Análise: Brasil pode pagar caro por descaso ambiental

Misteriosas manchas de óleo no litoral nordestino marcam mais um fracasso de Brasília em lidar com uma catástrofe ambiental. Má imagem do país poderá espantar investidores no megaleilão do pré-sal. Leia mais

O Brasil na imprensa alemã (23/10)

Prêmio da Paz para o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, denúncia de familiares de vítimas de Brumadinho contra certificadora TÜV Süd e manchas de óleo nas praias do Nordeste foram destaque na mídia da Alemanha. Leia mais

O apelo de vítimas de Brumadinho à Justiça alemã

Grupo que denunciou a TÜV Süd em Munique tem esperança de que um processo alemão pressione autoridades brasileiras e evite a impunidade. "Nossas vidas nunca mais serão as mesmas", conta jovem que perdeu irmã na tragédia. Leia mais

O que muda com a reforma da Previdência?

Após aprovação do texto-base no Senado, destaques da proposta ainda devem ser votados. Reforma afetará 72 milhões de trabalhadores. Principal mudança é idade mínima para aposentadoria. Leia mais

Coluna Realpolitik: A crise de identidade do bolsonarismo

Disputa pelo controle do PSL revela dificuldade de transformar o bolsonarismo num movimento político de verdade, com estrutura institucional e conteúdo político consistente, avalia o colunista Thomas Milz. Leia mais

SAÚDE

Cientistas apresentam remédio promissor contra a gripe

Por enquanto, somente a vacina é capaz de proteger contra o vírus influenza. Se for tarde demais, descanso e chá também ajudam. Mas agora pesquisadores dizem ter desenvolvido molécula altamente eficiente contra a doença. Leia mais

Dez cidades para visitar em 2020 1. Salzburgo, Áustria Muitas vezes eclipsada pelas vizinhas Viena e Munique, Salzburgo é, para o guia turístico Lonely Planet, uma "cidade alpina que arrebata corações". A principal razão para visitá-la em 2020 é o centenário do festival de música e teatro que leva seu nome. Haverá mostras e eventos especiais em todo o centro histórico. E até passeios pela região onde foi rodado o filme "A noviça rebelde".

Dez cidades para visitar em 2020 2. Washington DC, Estados Unidos Em 2020, a capital dos EUA comemora o 100º aniversário da 19ª Emenda Constitucional, que concedeu às mulheres o direito de votar. Haverá numerosos eventos para todos os gostos – paralelamente a uma eleição presidencial que promete ser dramática. Mas nem tudo é política: Washington também ostenta uma orla fluvial revitalizada e uma cena gastronômica em expansão.

Dez cidades para visitar em 2020 3. Cairo, Egito O Grande Museu Egípcio do Cairo tem sua inauguração marcada para 2020, quando se tornará o local permanente dos tesouros fúnebres do faraó Tutancâmon. Com a abertura do novo Sphinx Airport, dedicado a voos domésticos, também ficará mais fácil chegar à capital egípcia a partir de outras destinações no país.

Dez cidades para visitar em 2020 4. Galway, Irlanda Descrita pelo Lonely Planet como "genialmente boêmia", Galway, no oeste da Irlanda, é famosa por sua rica cena de pubs, e tem sido uma atração para numerosos turistas que visitam o país. Em 2020, como Capital Europeia da Cultura, ela oferecerá um programa intenso, tanto para os amantes das artes quanto para os da farra.

Dez cidades para visitar em 2020 5. Bonn, Alemanha A pequena cidade renana saiu do radar de muitos viajantes desde que deixou de ser a capital da Alemanha Ocidental. Em 2020, porém, está de volta ao foco das atenções, graças aos 250 anos do nascimento de seu filho mais famoso, o compositor Ludwig van Beethoven. Em meio a concertos e outros eventos, a visita à casa de nascimento do grande músico é programa obrigatório.

Dez cidades para visitar em 2020 6. La Paz, Bolívia Já ostentando o maior sistema teleférico do mundo, La Paz mostra agora nova ambição, com base no orgulho reencontrado pelas raízes indígenas bolivianas e o número crescente de turistas que a visitam. Ela é a sede do governo, mas não a capital constitucional da Bolívia: essa honra cabe a Sucre.

Dez cidades para visitar em 2020 7. Kochi, Índia Essa pacata cidade no sul da Índia combina o novo e o antigo: por um lado, investe seriamente na tecnologia verde, o que lhe valeu o prêmio Campeões da Terra; por outro, preserva seu passado. Antiga "Rainha do Mar Árabe", Kochi era um importante centro de comércio de especiarias, tendo sido ocupada por diversas potências europeias, ao longo dos séculos – dos ingleses e holandeses aos portugueses.

Dez cidades para visitar em 2020 8. Vancouver, Canadá Localizada entre o mar e as montanhas, Vancouver é outra cidade que leva as questões ambientais a sério. Local de criação do Greenpeace, agora ela possui uma vasta rede de ciclovias e rotas para pedestres. Após grandes investimentos em transporte público e plantio de árvores, a partir do próximo ano ela começa a colher os frutos do "Plano de ação para uma cidade mais verde em 2020".

Dez cidades para visitar em 2020 9. Dubai, Emirados Árabes Unidos O ano de 2020 é um marco para diversos projetos de grande escala na futurista Dubai. O lugar de honra cabe à Exposição Mundial, em que, ao longo de seis meses, cerca de 190 nações proporão diferentes modelos de sustentabilidade e mobilidade. Paralelamente, num arquipélago artificial cerca de três quilômetros mar adentro, abrirá suas portas o parque de temática europeia "The World".

Dez cidades para visitar em 2020 10. Denver, Estados Unidos Conhecida como "Mile High City" devido a sua elevação, Denver, no estado americano do Colorado, é um centro urbano que cresceu rapidamente. Além de ser uma entrada para as Rocky Mountains, é um destino turístico por seus próprios méritos, lembra o Lonely Planet: jovem e vibrante, ela apresenta farta oferta cultural e uma cena florescente de microcervejarias, entre outras atrações. Autoria: Richard Connor (av)



